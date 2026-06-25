被各種收費壓垮的波特蘭人:想搬走 但又搬不動

（本報綜述）在波特蘭生活，現在很多人最真實的感受就是：什麼都在漲，而且不是一點點漲，是一項接一項地往帳單上疊。

水費漲、污水費漲、垃圾費漲、藝術稅漲、公園稅漲、電費漲、天然氣費漲，現在還要新增交通公用事業費。這些加在一起，一個普通波特蘭家庭一年可能要多付將近578美元。

聽起來好像只是每月多幾十塊，但對很多家庭來說，這就是少吃幾頓外食、少帶孩子出去玩、少支持幾次本地小店。

根據估算，普通家庭每年新增負擔大約包括：

藝術稅：多15美元

公園稅：多133美元

水費和污水費：多122美元

垃圾回收：多15美元

交通公用事業費：多144美元

PGE電費：多96美元

NW Natural天然氣：多52美元

總計約577美元。而且這還不包括部分高收入家庭即將多繳的學前教育稅。年收入超過門檻的居民，還可能再多付數百美元。

不少波特蘭居民已經開始吃不消。一名66歲居民Terry Williams說，自己以前住在Parkrose，一個人住公寓，水費和污水費每個月都讓他喘不過氣。即使打兩份工，也幾乎存不下錢。去年，他不得不搬去和室友合住，分攤帳單。他坦言，到了這個年紀還要和人合住，心裡並不好受。

另一名東南波特蘭居民Robert Kraus說，為了應付各種帳單，他已經減少露營、看電影和其他家庭娛樂。他形容這種感覺很直接：「好像我工作只是為了把錢交出去。」

還有居民說，家裡一年水費和污水費已經高到2400美元；也有人開始反覆提醒孩子關燈，因為一年電費已經接近2900美元。

更尷尬的是，不少人不是不想搬，而是搬不起。有居民說，Vancouver、Milwaukie、Oregon City看起來都更有吸引力，但自己疫情期間鎖定了低房貸利率，現在如果賣房重買，利率大幅上升，反而更不划算。也就是說，他們被困在波特蘭：留下來覺得越來越貴，搬出去又未必負擔得起。

很多居民並不是完全反對繳稅。問題是，他們覺得錢越繳越多，但城市生活品質卻沒有明顯變好。道路坑坑窪窪，無家可歸問題仍然嚴重，市政服務效率被質疑，居民自然會問：錢到底花到哪裡去了？

市府方面則表示，波特蘭多年來基礎設施欠帳太多，道路、公園、水管、公共服務都需要修補。如果現在不投入，未來成本只會更高。但對普通居民來說，道理也許能懂，帳單卻是真真切切落在自己身上。

很多受訪者都表達了同一種矛盾心情：他們喜歡波特蘭的文化、餐廳、公園、自然環境和自由氛圍，但越來越高的生活成本，正在慢慢消耗這份喜歡。

一項民調顯示，超過四成波特蘭受訪者正在考慮未來5年離開麥魯瑪縣，其中55%把稅費列為主要原因。這就是現在波特蘭最現實的處境：大家不是不愛這座城市，而是越來越多人覺得，愛下去，真的太貴了。