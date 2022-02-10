袋裝蔬菜沙拉 感染李斯特菌 供應商召回11品牌



美國疾控中心表示，美國著名蔬果供應商都樂（Dole）加工生產的袋裝蔬菜沙拉感染李斯特菌，全美已有13個州上報相關病例，並已有2人死亡，17人患病，相關部門正在介入調查。

根據報告，本次染菌的沙拉都為蔬果供應商都樂（Dole）加工生產，包括花園沙拉、混合蔬菜沙拉和凱撒沙拉，產品以11個品牌銷售，包括都樂、Kroger和Nature’s Promise、Ahold、HEB、Lidl、Little Salad Bar、Marketside、Naturally Better、President’s Choice 和Simply Nature等。

在去年10月底的抽檢中，這批產品中被檢測出單核細胞增生李斯特菌呈陽性，嚴重感染時可致命，此後，都樂公司召回了在十幾個州銷售的沙拉產品，此次問題產品的「最佳使用時間」為2021年11月30日至2022年1月9日，批號以字母B、N、W或Y開頭。

此外，美國疾控中心還在調查與Fresh Express生產的10個品牌的袋裝沙拉相關的另一起李斯特菌感染事件，截至目前已導致美國8個州的10人患病，1人死亡。

疾控中心提醒民眾，如家中冰箱內有上述批次的沙拉，應立即將其丟棄或者退回給商家，並全面清潔冰箱和其他接觸過沙拉的表面，因為食品中的細菌可以在冰箱中存活並傳播到其他食品上。

李斯特菌病一般由食用汙染食物引發，如病菌擴散到腸道以外的其他器官，可能會導致嚴重疾病甚至死亡，一般症狀包括發燒、肌肉疼痛、頭痛、頸部僵硬、精神錯亂、失去平衡和抽搐，有時還伴有腹瀉或其他胃腸道症狀。