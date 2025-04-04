衝入火場救出女兒 母親嚴重燒傷

（本報綜述）俄勒岡州亞斯托里亞一位母親在房子失火時，奮不顧身衝入火場救出女兒，自己卻嚴重燒傷，目前仍在加護病房搶救。這起火災發生在3月28日清晨，火勢迅速吞噬三層樓的住宅。

消防單位指出，火災發生在清晨4時10分左右，地點位於距亞斯托里亞（Astoria）市區約四英里、202號公路附近的區域。住戶莎莉・卡倫發現火勢後，第一時間衝進火場，將女兒從火海中救出，但她本人卻因身上多處灼傷而生命垂危。

據家屬轉述，當時莎莉大女兒睡在地下室，聽到母親的呼救聲後趕緊上樓。莎莉的小女兒莎拉回憶，姐姐看見媽媽從火中伸出手來，將她拉住，但此時莎莉全身已被烈火吞噬。姐姐趕緊用毛巾包裹住媽媽，希望能減輕灼傷，卻發現逃生的門被卡住。

「媽媽當時雖然遍體鱗傷，卻堅持說：『我們一定要出去。』她忍著劇痛，把門撞開，帶著姐姐一起逃出生天，」莎拉說。「她是我見過最堅強的人，是真正的英雄。」

母親莎莉目前在俄勒岡燒燙傷中心治療，情況仍屬危急，背部燒傷嚴重，需接受長期治療與復健。雖然尚不清楚她的恢復情況，但家人對她的意志充滿信心。

這場火災不僅讓一家人失去了家園，也痛失寵物。女儿莎拉表示，現在最重要的是媽媽能夠撐下去。她也在網上發起募款，希望籌措龐大的醫療與生活費用。