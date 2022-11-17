衛生部籲民眾更換家中天然氣設備

（本報綜述）上周，麥魯瑪縣衛生官員突然發消息，建議民眾將家中使用天然氣的設備全部更換為用電的。因為最新的一份報告指出：天然氣影響健康以及氣候轉變。

來自縣衛生官員的這份報告指出，室內的空氣污染，會危害到兒童的健康。特別指廚房用的瓦斯爐，以及供應全屋熱水的熱水爐，官員建議最好盡量將這兩樣設備更換成用電的。

負責撰寫這份報告的專家表示，瓦斯爐所釋出的氣體對肺部正在發育的兒童明顯有害，要防止污染引起的呼吸系統問題，最好還是要用電的代替。

這份報告亦指出，選用瓦斯爐的家庭，其家中二氧化氮的釋出量比選用電爐的家庭高出50%到400%。而用天然氣煮食的家庭，兒童出現哮喘等呼吸道疾病的可能性高出42%，而被診斷出終生哮喘的可能性高出24%。

原來哮喘是麥魯瑪縣最普遍的慢性病之一，每10個成年人中就有1個患有這種疾病。

低收入和有色人種的哮喘發病率較高，因為他們居住的地方，室外空氣污染程度較高，和多數是使用天然氣取暖的。

減少主要成分是甲烷的天然氣排放量也是應對氣候變化的關鍵。據美國環保署稱，美國是全球甲烷排放的最大的國家之一，其中大部分人為排放來自牲畜、垃圾堆填場以及石油和天然氣系統。

本地區最大的天然氣供應商－西北天然氣（NW Natural Gas）對縣政府在未有讓他們參與研究和未有知會他們就發佈這消息而感到失望。他們指這份報告過於則重在某方面的數據，並沒有考慮到房屋內適當通風的作用，而俄勒岡州的建築規範是要求新房需要有通風系統的。

但麥魯瑪縣縣長卡弗瑞卻認為，無論如何這些證據已清楚指出，用天然氣的家庭：一邊煮飯一邊會釋出有害健康的氣體，所以要想辦法減低風險。

縣政府官員指出，根據《通貨膨脹減少法案》將可在明年開始實施激勵措施，鼓勵民眾轉用電的設備。