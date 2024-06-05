血庫告急 美國紅十字會呼籲獻血

(本報綜述)美國紅十字會近日發出緊急呼籲，請求更多民眾參與獻血，因近期獻血者數量嚴重不足，導致全國血液庫存處於「危急」狀態。

據紅十字會報告，過去一個月來，該機構收集到的血液捐獻數量比維持全國血液供應所需的數量少了2萬次，這對血庫造成了嚴重影響。

紅十字會在一份新聞稿中指出，近期全國多地經歷了嚴重的天氣系統以及歷史性的旅行高峰，導致獻血數量顯著減少，現在急需血液和血小板捐獻者以應對緊急需求。

紅十字會預計，由於運輸安全管理局預測2024年夏季將創下破紀錄的旅行高峰，未來幾個月的獻血水平可能會持續偏低。美國汽車協會警告說，旅行增加常常導致被稱為「最致命的100天」的車禍高峰期，進一步加劇了醫院對血液的需求。

「對於所有需要輸血的創傷和事故受害者來說，醫院擁有救命的血液製品至關重要，因為在一些最嚴重的情況下，醫療團隊可能需要使用數百種血液製品來挽救生命，」紅十字會在聲明中強調。

為了鼓勵更多人參與獻血活動，紅十字會與俄羅斯方塊公司合作，從5月20日至6月9日為獻血者提供限量版的俄羅斯方塊T恤，以紀念這款電子遊戲的40週年。獻血者還將有機會參加抽獎，贏取兩人前往紐約與俄羅斯方塊創作者阿列克謝·帕基特諾夫見面的旅行。

紅十字會提醒民眾，獻血不僅可以挽救他人生命，還能為社區帶來希望與團結。希望廣大市民積極響應，踴躍參與這次獻血行動。