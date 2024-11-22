蠢男Milwaukie偷竊路邊送貨卡車 送貨員還在車內！

(本報綜述)一名來自華盛頓州的男子因為做出驚人之舉成為全城話題——在Milwaukie的路邊，這名男子趁一輛送貨卡車裝貨時，直接開走卡車，完全沒發現卡車的車廂裡還有一名送貨員！

據KGW和KPTV新聞報道，事發時間在11月15日週五凌晨4點多，當時這輛送貨卡車正停在東南Mailwell街的倉庫停車場，工作人員正在為新一天的送貨做準備。監控錄像顯示，29歲的嫌疑人福雷斯特·李·蓋揚特(Forrest Lee Guayante)從卡車駕駛室闖入，隨即發動車輛，開車離開現場。然而，躲在車後的送貨員完全沒想到車突然開動，無奈之下只能緊抓車內物品。她回憶說：「車越開越快，我只能抱緊能抓到的東西。」

在車速放緩、接近一段鐵路軌道時，送貨員看準時機跳車逃生。她後來向媒體表示，自己只是受了些輕傷，算是萬幸。

而該名嫌疑人對於偷來的「新車」似乎還沒玩夠。就在中午時分，卡車公司員工利用放在車內的AirTag追蹤器鎖定了卡車位置，發現它停在比弗頓的一處停車場。比弗頓警方隨即趕到，在西南Gem Lane和Cedar Hills大道交叉口附近找到這輛卡車，而此時的盜賊發現蓋揚特竟然還悠閑地躺在車內。

警方試圖將嫌疑人截停，結果蓋揚特還不罷休，竟然用卡車撞向警車，企圖突破警方包圍。不過，卡車最終因道路堵車而被迫停了下來，竊賊只能棄車逃跑。在警犬的協助下，警方很快將其抓獲，並送往華盛頓縣監獄。

警方為其安排了多項指控，包括擅自使用車輛、魯莽駕駛、試圖逃避執法、肇事逃逸以及非法持有毒品。此外，該男子早前就背負了綁架、刑事損害、盜竊和信用卡詐騙等罪名。