蘭蘇園: 蘇繡年畫獻祥瑞 張燈結綵慶龍年！

(社團來稿)為迎接龍年，蘭蘇園將推出為期一個月的春節慶祝活動。自2月7日起，這座標誌性的蘇州園林將換上春節裝飾，張燈結彩、喜氣洋洋，届時將展出彩龍、鳳凰和熊貓花燈，還有來自蘇州的傳統蘇繡及桃花塢年畫展覽。在此期間，每周六日還將推出一系列的舞獅、武術、舞蹈等演出。2月14日至19日，更有遠從蘇州特別來訪的非遺刺繡大師周海雲及鄒英姿現場示範精巧的傳統蘇繡，這是一睹大師風采的難得機會，適合闔家同賞！

農曆金龍年，蘭蘇園爲大家帶來了精彩紛呈的文化展演活動，其中最令人期待的便是為期一個月的「龍騰四海，歡樂春節」傳統蘇繡及桃花塢年畫展覽。蘭蘇園與中外文化交流中心合作，為遊客獻上譽滿天下的四大名繡之一蘇繡，以及與天津楊柳青全國齊名的蘇州桃花塢年畫。更難得的是，兩位非遺繼承人的蘇繡大師周海雲及鄒英姿，將會造訪波特蘭，在蘭蘇園與訪客同慶金龍年，現場示範構思精巧的蘇州刺繡。

另一不容錯過的活動，便是今年的元宵花燈！在五彩繽紛的燈光環繞下迎接新一年的到來，使得花燈有了一家團聚傳統象征意義。今年的元宵花燈會，蘭蘇園將邀請遊客定制他們的慶祝方案，提供兩種獨特的春節體驗：「舞龍+花燈夜」方案為整個家庭帶來豐富多彩的互動活動，更包括精彩的傳統舞龍遊行；而「品茶+花燈夜」方案則會邀請遊客到訪蘭蘇新開的中式茶館，在多彩燈光的映照下，享受寧靜的闔家歡樂。

活動門票價格從14美元到45美元不等，現在已經開售，預計將很快售罄。持有EBT卡的遊客還可以享受額外的折扣優惠。為了確保您能了解更多有關這些文化活動信息，請見www.lansugarden.org/LunarNewYear。

農曆新年2024推薦媒體時刻：我們正在經歷媒體訪問的高峰，請務必與我們聯繫以確保能為您安排訪問。

2月10日星期六，上午9:15 – 10:00，2024年農曆新年龍年開幕儀式，免費舞獅表演和財神派紅包@蘭蘇入口廣場，首場「舞龍+花燈夜」活動。

2月10日星期六，下午5:00 – 6:30，夜間園林中一賞大型花燈及舞龍遊行，蘇繡大師周海雲及鄒英姿參訪團 歡迎茶會

2月16日星期五，下午4:00 – 5:00，現場欣賞非遺蘇繡大師周海雲及鄒英姿示範

參議員Michael Dembrow及市政府貴賓預計也將出席部分活動。