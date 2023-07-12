蘭蘇園舉辦慶祝波特蘭蘇州締結友好關係 三十五週年暨『中國昆曲文化展』系列活動 張建敏總領事應邀出席並致賀辭 昆曲名家傾情演出獲得滿園喝彩





（本報記者俄廣才攝影報導）7月8日晚，慶祝波特蘭蘇州締結友好關係三十五週年，暨「中國昆曲文化展」系列活動在蘭蘇園舉行，各界嘉賓兩百多人出席。

駐舊金山總領館張建敏總領事偕夫人鄭心女士，及副領事劉偉偉、張景鋮一行出席了晚會。

總領事張建敏、波特蘭市議員卡門盧比奧（Carmen Rubio）、波特蘭蘇州姊妹協會會長羅伯特福睿澤（Robert Fraser）、蘭蘇園執行主任伊麗莎白奈（Elizabeth Nye）為「中國昆曲文化展」開幕典禮進行剪彩。

市議員盧比奧、波特蘭蘇州姊妹協會會長福睿澤、蘭蘇園執行主任奈等嘉賓在講話中表示，兩市締結友好關係三十五年來，波特蘭與蘇州在文化、教育、經貿等領域交流合作緊密，兩城間友誼不斷加深。期待未來進一步推動雙方人員往來和各領域合作，不斷造福兩市人民。

總領事張建敏在致辭時，對「中國昆曲文化展」的成功舉辦表示祝賀，對支持中美人文交流和友城合作的各界人士表示衷心感謝，對遠道而來參演的昆曲演員們表示熱烈歡迎。

張總領事指出，國之交在於民相親，中美關係的基礎在民間。蘇州市與波特蘭市結好三十五年來，守望相助、攜手共進，雙方人員交流密切，在經貿、文化、教育、旅游等領域展開了卓有成效的合作，成為中美民間友好關係的典範。希望雙方以締結友好關係三十五週年為契機，進一步帶動兩地文化交流，以更加開放的姿態、更加包容的胸懷，為中美關係的健康穩定發展做出更大貢獻。

在蘭蘇園舉辦的「中國昆曲文化展」，是蘇州市與波特蘭市慶祝友城關係結好三十五週年系列活動之一，分為昆曲文化、昆曲經典劇目、昆曲走向世界三個部分。圖文並茂地介紹了昆曲歷史、角色、臉譜、服飾、音樂、經典劇目、海外演出交流等內容。

當晚，蘇州昆劇院國家二級演員劉煜、國家三級演員唐曉成等昆曲名家在蘭蘇園內的亭台樓閣、流水山石等實景中，表演了昆劇傳統曲目《牡丹亭》經典片段，讓現場的美國民眾零距離感受蘇州古典園林與中華傳統文化水乳交融、相映生輝的藝術魅力。

國家二級演員劉煜在接受采訪時表示，這是蘇州昆劇院國外訪問時首次在實景中演出，配合締結友城三十五週年慶祝活動，意義重大，對於他們來說也是一種新的探索和體驗。

劉煜說：「雖然受到語言的限制，但觀眾們都沉浸在劇情的演變之中，都非常認真地在聆聽我們的演唱與觀看我們的表演，藝術領域內的溝通已經跨越了語言、地域、種族和文化。

本屆「中國昆曲文化展」將在蘭蘇園持續至7月30日，歡迎各界人士前往參觀。

7月7日，俄州參議員勞費雷德裡克（Law Frederick）、俄勒岡天津友好關係委員會執行董事劉美如教授，俄勒岡中國理事會秘書長張善博等理事會成員，設晚宴歡迎張建敏總領事夫婦，及副領事劉偉偉、張景鋮一行。

期間，張建敏總領事詳細了解了俄勒岡中國理事會代表團六月份訪問福建，參加中美民間友好論壇的相關情況，還向參加晚宴的國際運動產業知名面料展Materials Show負責人希沙姆穆哈雷布（Hisham Muhareb），了解關於中國面料供應商和運動產品制造商，與俄州運動產業的合作情況。

據希沙姆介紹，疫情後中國參展商數量已經超越了2019年的水平，更多優質的中國商品正與俄州全球運動創新中心穩固合作。