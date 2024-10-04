蘭蘇園舉辦《東方弦韻》民族音樂會 旋律優美技藝精湛演出獲得圓滿成功

（本報記者俄廣才攝影報導）《東方弦韻》民族音樂會，於9月27日和28日連續兩天在蘭蘇園舉行。

在暮色中的園林美景及橙紅色燈籠的映襯下，來自中國中央音樂學院的四位優秀青年教師傾情出演，以琵琶、三弦、揚琴、古箏等傳統弦樂演繹出豐富而優美的音韻，受到了觀眾們的熱烈歡迎。

州參議員、俄勒岡教育委員會主席、俄勒岡中國理事會天津分會主席邁克爾 德蒙布羅，中國住舊金山總領館負責文化事物的參贊王文輝，蘭蘇園執行總監伊麗莎白 奈伊等出席了28日晚的音樂會並在開幕式上致辭。

王文輝參贊在致辭時表示，中華傳統音樂做為跨越國界的文化橋梁，既給本地民眾帶來美好的藝術享受，也通過音樂藝術增進了人們對中華文化和中國人民的了解。舉辦中國傳統音樂會，不僅展示了音樂藝術在跨文化交流中的獨特力量，同時也體現了在促進中美兩國人民之間相互理解中所扮演的積極角色。

州參議員邁克爾 德蒙布羅在致辭時指出，音樂是世界的語言，也是人文交流的使者。多年以來，蘭蘇園一直不斷舉辦具有中華文化藝術特色的活動，這種深入地方民間的交流促進了俄勒岡與中國在文化、教育等多領域的深入合作與友好關係的不斷發展。

蘭蘇園執行總監伊麗莎白 奈伊在致歡迎詞時說：「我們很榮幸幾位傑出的音樂家來到蘭蘇園，為波特蘭社區提供親身體驗傳統中國音樂的難得的機會，這是一個難忘的文化藝術之夜。」

當晚演出的曲目有李寒的古箏獨奏《漁舟唱晚》、張柳萌三弦獨奏《沙漠之旅》、馬英俊揚琴獨奏《春》，劉小菁琵琶獨奏《彝族舞曲》，以及合奏曲目《天山之春》等。

在演奏家們各自不同的美學追求和表現技法的演繹下，這些傳統弦樂作品呈現出了東方音樂自然的、原生態的藝術特色，或表現中國地域風貌和民俗風情，或著重對自然的刻畫與內涵的淺唱低吟，精湛的技藝與優美的旋律贏得了觀眾們陣陣熱烈地掌聲。

揚琴演奏家馬英俊在接受採訪時表示，波特蘭的觀衆非常熱情，對中國的音樂非常喜歡。我們做為中央音樂學院的青年教師把中國的傳統音樂直接帶給外國觀衆，這是一種非常有效的傳播和交流方式。蘭蘇園是弘揚中華傳統文化的一個很好的一個載體，這樣的環境與我們所帶來的音樂能夠更好地融合，能夠給波特蘭民衆帶來純粹的、中國式的音樂體驗。

據了解，蘭蘇園舉辦的《東方弦韻》民族音樂會，是演奏家們結束了在舊金山的演出後，專程趕赴波特蘭的演出。