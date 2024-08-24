蘭蘇園周圍治安問題越發嚴重 社區齊聲呼籲採取行動 

(本報訊)作為波特蘭老城華埠的一顆文化明珠，蘭蘇園正面臨前所未有的挑戰。園區週邊的違規露宿、塗鴉、破壞公物、聚眾吸毒、性交易和暴力犯罪隨處可見，為蘭蘇園、園內的工作人員和遊客都帶來了安全隱患。蘭蘇園迫於無奈，多次請求波特蘭市政府採取行動。然而，市政府的解決方案令人大跌眼鏡，竟然草草地在蘭蘇園的外墻外豎起了高高的鐵絲網圍欄！這種治標不治本的措施，並不能真正解決問題。對此，本地華人社團和華人社區的強烈反應，聯名向市政府和市長致信施壓，要求徹底解決蘭蘇園和唐人街的困境。

蘭蘇園執行董事伊麗莎白·奈（Elizabeth Nye）日前接受媒體採訪時透露，近期在蘭蘇園發生的事件已遠遠超出了一般破壞行為的範疇。「這（鐵絲網）不可能是蘭蘇園、老城唐人街，或是我們城市的長期解決方案，」伊莉莎白在提到圍繞園區的鐵絲網時說道。蘭蘇園已多次遭受暴力和仇恨犯罪的侵害，園區大門曾被人塗抹糞便，茶館的窗戶被人投擲斧頭，迎賓牌匾還被潑過紅漆。當伊莉莎白帶著記者查看被塗鴉過的建築外牆時，他忍不住落淚，並表示「這顯然是有針對性的仇恨犯罪攻擊。」

這些令人痛心的破壞行為和暴力事件不僅對園區的物理狀態造成了損害，也對工作人員和遊客的身心健康產生了嚴重影響。他們多次遭遇種族歧視性質的言語恐嚇，甚至在園區外還有人公開吸毒，還有人向員工揮舞槍枝。這種惡劣的環境導致部分員工選擇辭職。自疫情以來，蘭蘇園的年遊客量減少了約五萬人次。伊莉莎白指出，遊客的減少不能僅歸咎於疫情，因為全國其他植物園的情況完全相反，自疫情結束以來遊客數量正在大幅增長。

伊莉莎白呼籲，社區絕對不能無視或逃避問題，而是要達成共識並積極尋求問題的解決。她表示，圍籬是為了保護遊客、員工和園區本身而不得已的選擇，但這並不是解決問題的長久之計。

得知蘭蘇園所面臨的困境和挑戰後，波特蘭華人社區迅速行動，共同發聲，呼籲市政府採取果斷措施解決問題。

波特蘭同源會董事應書琪在向當地亞裔團體發出的一封信中寫道，「波特蘭的問題被推向了老城唐人街，這裡已成為露天毒品濫用、精神疾病、性交易、暴力和破壞的重災區。我们必须让我们的民选官员负起责任，要求他们做出改变。否则，兰苏园将无法存续。他还呼籲，社區成員一同給政府領導寫信，要求解決老城唐人街和蘭蘇園面臨的問題。他寫道，「來自個人、選民的聲音越多，效果越好！讓我們的聲音被聽到！」

8月15日，俄勒岡中華會館主席李汝堯代表傳統華人社團致函波特蘭市長及市政府領導，聯名要求市政府立即採取行動，保護蘭蘇園以及整個老城唐人街社區。在聯名信中，傳統華人社團一致發出呼籲，向市政府提出五大要求：

1.在舊城區唐人街增強警力巡邏，以威懾犯罪行為並提高居民和遊客的安全感；

2.增加對成癮治療、心理健康服務以及無家可歸者支持性住房的投資，提供更全面的幫助和資源；

3.增加資源投入，確保唐人街公共場所的日常衛生與維護；

4.透過市縣合作組織社區討論，推動居民和利害關係人共同參與解決問題的過程，並支持唐人街的經濟發展和文化活動；

5.發展和執行犯罪預防措施，從根源解決犯罪行為，包括加強對波特蘭警察局刑事情報部門的投入，以及對指定人群提供教育、職業培訓和其他積極替代方案。

這項呼籲得到了波特蘭各個亞裔組織的廣泛回應。華人社區希望，透過集體壓力促使市政府採取必要措施，恢復老城華埠的安全與穩定，確保蘭蘇園能夠繼續作為文化遺產的燈塔，傳承下去。

我們也呼籲廣大讀者，響應華人社團的呼籲，共同發聲，保護蘭蘇園，保護唐人街，保護我們社區的華人文化和遺產。