著名藝術家李鐵陳永雄雙強聯手 希爾斯伯勒市巨幅壁畫繪製完成

（綜合報導）由俄勒岡中國藝術家協會著名畫家李鐵、陳永雄，雙強聯手的巨幅宣傳壁畫「讓我們一起創造更光明的未來」（Together we have a bright future）的繪製工作，於8月28日圓滿結束。

這幅位於希爾斯伯勒（Hillsboro）市中心的、高3.5米、長25米的巨幅壁畫完成之後，吸引了許多市民及遊客前往觀賞，成為了當地一道亮麗的新景觀。

市文化藝術委員會公共藝術部主任Karl LeClair，對於這件作品的藝術水准和現實意義給予了很高的評價。他說：「希爾斯伯勒市還從來沒有過這樣具有豐富文化內涵、藝術水平如此之高的公共藝術作品。

他對俄勒岡中國藝術家協會為該市所做的貢獻表示感謝，並邀請協會的藝術家在明年適當的時候，到該市的瓦特斯文化藝術中心（Walters Cultural Art Center）舉辦展覽。

在壁畫繪製過程中，希爾斯伯勒市政傳媒團隊來到壁畫現場進行了採訪，隨後在多家媒體平台上公開發佈。

「讓我們一起創造更光明的未來」巨幅壁畫，是由俄勒岡中國藝術家協會會長李鐵先生設計的。

李鐵表示，這幅壁畫設計的是受到M&M市場本身所具有的多元文化的啟發，加上本身的中國文化背景的影響而創作出來的。整體設計的理念，是想體現出一種開放、多元、熱情，且有活力的視覺效果。以美食服務區域為中心，延展出一種友好的和諧氣氛；以典型的拉丁美洲舞蹈為主題，表現出多元文化交融的歡慶場面。左邊像雄鷹展翅般的足球運動員，也是受到市場後面的體育活動中心的啟迪，賦予作品一種奮發拼搏、創造美好未來的體育精神。

李鐵希望，來市場看到壁畫的人們，能從中感受到生活中不同文化的相互影響，使人們能更加相互尊重、理解，創造出一個和諧共處的美好社區。

設計方案在面向社會征集意見的過程中，得到大多數機構的肯定和贊同，從多個「競標者」中脫穎而出。

該作品從8月8日起開始動工，經過李鐵、陳永雄兩位藝術家，還有被邀請參與壁畫的繪製工作的兩位年輕的藝術新秀周卓如和黃子誠。他們一起頂烈日、抗高溫，在今年夏季最炎熱的酷暑中，歷經21天的艱辛付出終於圓滿完成巨幅壁畫的繪製工作。

陳永雄先生在接受采訪時表示，俄勒岡中國藝術家協會與該市藝術委員會合作，設計、繪製這幅壁畫，不僅提供了我們參與市政宣傳的機會，豐富了該市的藝術氛圍，還將不同領域、不同族裔的文化元素與創作密切融合，使作品得以展示給更廣泛的民眾。

陳永雄說：「我深切感受到合作所帶來的這種靈感激蕩和交流創意，為壁畫作品賦予了更深的內涵與文化的多樣性。

總體來說，這次壁畫從設計到繪製完成，充分體現了華人藝術家們參與社區藝術建設的意願與實際行動，展示了他們高標準的藝術水平，表明了交流與合作在美國多元文化大環境中的重要性。

壁畫作品向全社區開放。有興趣的朋友可以在週末光臨M&M市場時同時前往參觀。地址：M&M Marketplace. 346 SW Walnut St Hillsboro, OR 97123。