萬聖節週末 波特蘭連發四起槍擊案釀兩死三傷　

（本報綜述）波特蘭警方表示，11月1日和2日週末兩天，全市共發生四起獨立槍擊事件，造成兩人死亡、三人受傷。警方強調，案件之間暫無關聯，但社區安全再度引發關注。

首起槍擊：珍珠區（Pearl District）雙人中彈

第一起槍擊發生於11月2日週日凌晨2時30分，在西北Couch街與第九大道交界處，發現一名女子腿部中彈，現場立即接受警員急救後送醫。警方在調查過程中得知，另一名男子也在同一起事件中中槍，已自行駕車前往醫院。兩名傷者目前情況穩定，預料可康復。

第二起槍擊：市中心停車場發現男子身亡

約兩小時後的11月2日週日凌晨4時23分，警方在西南Harvey Milk街與第三大道一處停車場發現一名男子倒地身亡。根據現場證據，死者疑似死於槍傷。案發地點鄰近多間商家與餐車攤位，也與知名旅館Hi-Lo Hotel相鄰。住在旅館的旅客史蒂文‧托勒夫森表示：「我聽到連續幾聲槍響，但確認不是朝我開的，就又回去睡覺了。」警方封鎖現場進行勘驗，至週日下午才解除封鎖。

第三起槍擊：北波特蘭男子當場喪命

11月2日週日晚間10時前，北Whitaker路再度傳出槍聲，警方趕到時發現一名男子倒地重傷，立即施行急救並通知急救人員，但最終傷者仍因傷重不治。警方尚未公布死者身份，目前尚無人被捕。

第四起槍擊：Airbnb派對19歲男中彈

午夜前，警方接報前往東北Thompson街一棟短租屋（Airbnb），現場曾舉辦派對，19歲男子中彈受傷。警方在屋外一輛車內發現傷者，隨即送醫，幸無生命危險。據報派對參與者在警方抵達前已全數離開，屋主允許警方進入蒐證。住在附近的居民克莉絲托‧弗洛雷斯回憶，事發當時約有25名警員手持武器封鎖街區，並進入屋內確認情況。她說，這並非第一次在家附近聽到槍聲。五年前，她的住家曾被流彈擊中，其中一顆子彈落在熟睡女兒的床上。「如今又發生類似事件，讓人覺得無論社區再安全、再高尚，都不再讓人安心。」她感嘆。Airbnb在事發後發表聲明，譴責這起暴力事件並指出：「未經授權的派對在Airbnb平台上被嚴格禁止，此類事件極為罕見。我們已暫停涉事預訂者帳號，並將全力配合警方調查。」

面對社區的焦慮，戴局長指出，波特蘭整體暴力犯罪數據其實呈下降趨勢：今年全市兇殺案件比去年下降37%；涉槍兇殺下降42%；整體槍擊事件下降32%。

「我們的首要目標之一是降低犯罪與人們對犯罪的恐懼，」戴說，「儘管數據顯示犯罪率下降，但我們仍理解並尊重居民對治安的真實恐懼。」

目前波特蘭警方接案量增加了約8%，但警力仍顯不足。局長透露，目前全市僅有810名警員，理想人力應達約1100人，期望能在三年內補足。

針對東北Thompson街的槍擊，Airbnb發表聲明譴責暴力行為，強調「未經授權的派對活動在平台上被嚴格禁止」，並已暫停涉事訂房帳戶的使用權。

警方呼籲，知情民眾可透過電郵 *protected email* 或匿名向「俄勒岡破案熱線」提供線索，協助偵破案件。

根據美國主要城市警察局協會中期報告，今年上半年波特蘭在全美68個城市中，暴力犯罪下降幅度最大，兇殺案件從去年同期的25起降至17起，減幅達51%。然而，儘管數據樂觀，這一連串週末槍擊仍讓許多市民憂心安全，呼籲城市在治安與資源配置上加倍努力。