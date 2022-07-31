華裔男子報警求助欲取回被偷車輛 卻被警察冷對待 更被賊人開槍打傷

一名華裔陳姓男子，在周五晚報警求助，因為他的一輛汽車被賊人偷走，但透過電訊科技，找到車子的位置，陳先生立即報警，期望警察能協助他取回失車。結果，到場警察拒絕提供幫助，最後陳先生被偷車賊連開數槍，身體多處受傷，傷勢嚴重，現需留院診治。

事件已引起各方的關注，波特蘭警察局的亞裔社區委員會已召來市政府要員及警察局領導層，在周一與委員會，開緊急會議，要求警方解釋並展開調查。

根據事主向他人的描述，他停放在Tigard家門前的汽車，在周六凌晨3時左右被賊人偷去，透過車中的一部手機，他找出車輛的位置在東南122街。於是他開車到該地址準備拿回被偷走的車，在前往的途中報了警，希望警察到場協助。

到達目的地後不久，事主見到一輛警車，內有兩名警察，陳先生滿心安慰終於警察來了。但得到的回應簡直就令人氣憤。據兆主席表示，陳先生指該名警察的態度非常差，表現出極不尊重和無禮，警察開車離開時，陳先生更求他們留下，等待太太到來，待二人將車開走才離開，但該名警察同樣拒絕聽和說他不在乎！

在陳先生與這位警員交涉期間，坐在警車內的另一名警員全程未有作聲。

警察離開後，從柏文走出三人，向著陳先生開槍，陳先生身體被擊中多處，傷勢嚴重。

原來陳先生今次是第二次經歷同樣的偷車事件。

第一次是發生在上周一，相信是同一班賊人在陳先生家門前偷了他的另一輛汽車，陳先生也是用同樣的方法取回失車。當時的一名負責的警員非常合作，等候陳先生和太太將車開走才離去。陳先生在查看車廂內情況時，什至向該名警員表示他可先離去，但警員很禮貌和耐心地叫他不用急，慢慢來。

截稿前，陳先生已接受過兩次手術。

俄勒岡華人聯盟的兆洪成主席表示，陳太太對警員的態度和拒絕提供協助感到憤怒，她試圖聯絡警方希望取回汽車讓她可接載兩名小孩，以及查詢開槍賊人的資料，但沒有得到任何的回應，現她感非常害怕，什至不敢回家。

中華會館主席李汝堯對事件感到震驚和氣憤，表示完全不能接受警察這樣的態度，導致陳先生被槍傷。他說在事件中，初步肯定警員未能判斷出事態潛在的危險，也未有給予事主完全的照顧，協助其取回汽車。

由於警方正對事件展開初步調查，更詳細的資料要在警方正式公佈詳情後才能發佈。社區中很多人士都希望陳先生能早日康復！