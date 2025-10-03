華盛頓縣警局試用人工智能AI撰寫報告

（本報綜述）人工智能正在逐步走進美國基層執法現場。華盛頓縣警長辦公室9月30日宣布，將自10月1日起展開一項為期60天的試點計劃，首次嘗試使用AI協助撰寫警務報告。這項新措施不僅被視為科技應用的新嘗試，也引發外界對警務效率與準確性的關注。

此次試點採用的工具名為「Draft One」，由知名公共安全科技公司Axon開發。它的運作方式是先將警員隨身攝影機錄下的音訊內容轉寫為文字，再自動生成一份初稿報告。隨後，警員必須親自審核、編輯，並修正系統標記的錯誤檢查點，最後在提交報告前確認所有細節完全符合事實。每份由Draft One協助生成的報告，都會註明使用AI完成的過程。

根據警局說明，本次試點僅限於部分案件類型，包括：酒後駕駛、竊盜、非法侵入、吊銷駕照期間駕駛、涉及逮捕令的案件，以及「用戶層級」毒品持有的報告。同時，Draft One也可應用於非刑事性報告，例如交通事故紀錄、心理健康求助案件，以及「僅供資訊」的記錄。

華盛頓縣臨時無家可歸服務部主任安娜·普倫布形容，AI工具的引入可望「幫助警員更準確記錄，並節省寶貴時間」，讓他們能將更多精力放在社區服務與前線工作上。警局也強調，Draft One具備多層安全設計，避免AI直接產出錯誤資訊而未經檢核。

這次試點是華盛頓縣警局與Axon公司合作計劃的一部分。今年初，雙方已合作升級隨身攝影機、數位證據存儲系統、電擊槍與無人機的使用，而Draft One則是最新一波技術引進。

試點結束後，縣檢察官辦公室與警局將共同評估成果，決定是否在未來長期採用AI撰寫報告。若計劃成功，這將可能成為全美地方警局科技應用的新典範。