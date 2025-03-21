華盛頓縣男子瘋狂連續作案 被判12年以上監禁

（本報綜述）華盛頓縣一名男子因多起搶劫、入室盜竊、未經授權使用車輛及盜竊案被判入獄12年以上。這場持續數月的犯罪狂潮涉及五起入室盜竊、兩次未遂入室盜竊、多輛車輛被盜，以及蓄意撞擊一輛有人的車輛，對當地社區造成嚴重影響。

華盛頓縣巡迴法院法官奧斯卡·加西亞於2025年3月12日宣判，判處凱文·李（Kevin Lee）146個月監禁。這起犯罪狂潮始於2024年5月18日，當時李在比弗頓至Tigard的六個不同地點接連犯案。

案件的第一起入室盜竊發生在去年5月18日晚8時30分，當受害者返回比弗頓的家中時，發現房屋已被翻得一片狼藉，並目擊李正在從車庫中盜取他們的車輛。當受害者試圖阻止時，李聲稱自己持有槍械，迫使受害者後退，隨後他駕車撞破車庫門逃離現場，並撞上另一輛車。在逃跑過程中，李幾乎撞上一輛正常行駛的車輛。當駕駛人按喇叭並閃避時，李竟轉向追逐該車，並在對向車道上蓄意撞擊受害者車輛，導致雙方車輛嚴重損毀。

之後，李棄置損壞的被盜車輛，並企圖闖入Tigard一處民宅，未果後踢開附近另一處住宅的門，再度盜取該戶人家的車輛繼續逃竄。途中，他還試圖闖入另一戶有人的住宅，但被屋主發現並制止。

最終，波特蘭警方的空中巡邏單位利用熱成像攝影機鎖定李的藏身處，並在一處後院內將其逮捕。警方在持槍戒備的情況下成功將其制服。

值得注意的是，案發時李正處於多起案件的保釋期間，涉及五起不同案件，包括汽車盜竊和住宅入室盜竊等多項罪名。此次被捕後，法院裁定李在多起重罪案件中有罪，法官判處其連續服刑共計12年2個月，並勒令他支付超過2萬3,000美元的賠償金，用於補償受害者的損失。