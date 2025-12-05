華盛頓大學獲匿名巨額捐款 免除醫學檢驗科學生實習學費

（本報綜述）華盛頓大學（University of Washington）最近收到一筆高達5,000萬美元的匿名巨額捐款，將用於全額支付未來50年內醫學檢驗科（Medical Laboratory Science）學生的臨床實習學費，讓這個緊缺專業的學生免於背負沉重的經濟壓力，也讓校方能擴大招生，培養更多醫療人才。

這筆捐款來自一名華州居民，將每年撥付給華大醫學中心實驗醫學與病理系。校方估計，未來數十年，醫檢科每屆約35名大四學生的臨床實習學費都將全額涵蓋，並使該系統計能將招生人數從目前的70人逐步增加到100人。

醫檢科學生在最後一年必須到各大醫院與實驗室進行全職臨床實習，同時還要準備全國性資格考，幾乎無法兼職工作。這筆捐款等於直接解除他們在最艱難階段的學費壓力。

華大醫學中心CEO德利特表示，這份慷慨的捐助不僅能減輕學生的負擔，也有助吸引更多年輕人投入醫學檢驗領域：「在醫療體系中，檢驗專業人才對病患的診斷與治療至關重要。」

華盛頓州目前正面臨嚴重的醫檢人員短缺，需求不斷上升，加上既有勞動力老化，使得相關專業急需擴充人力。華大是全州僅有的兩個可提供此類學士培訓的機構之一，認證單位也長期建議該系增收更多學生。

華大校長瓊斯表示，這筆捐款不僅能提升教育可及性，也能改善整個州的醫療能力：「更多學生能無負擔接受訓練，最終將讓全州居民受益。」

對學生而言，這筆資金帶來極大改變。大四學生Lowe說，自己一邊念書一邊打工，幾乎累到崩潰：「現在能知道有兩個學季不用再借更多的學貸，我終於能專心在未來的醫療職涯上，這真的是難以形容的禮物。」

另一名學生Ritchie則說，這筆捐款讓未來看起來不再那麼沉重：「我們所有人都背著貸款，能少一點是一點。」

這筆5,000萬美元的承諾捐款，將在未來幾十年持續造福想進入醫療領域、卻因經濟壓力而卻步的學生，也將強化整個華州醫療系統的人力基礎。