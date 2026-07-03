華州移民律師騙數萬人 客戶恐面臨遣返

（本報綜述）華盛頓州一名移民律師被控利用移民急於取得合法身份的心理，向大量客戶承諾所謂「奇蹟」，收取高額費用後，卻涉嫌在申請材料中編造家暴、人口販運等故事，讓許多移民家庭陷入更大麻煩。

涉案律師為亞歷山德拉·洛薩諾（Alexandra Lozano）。她經營的律師事務所「道路之光法律」（Luzdel Camino Legal）本月已關閉。面對律師協會調查，她選擇永久放棄律師執照，但否認有不當行為。華盛頓州律師協會表示，她簽名掛名的待審案件超過53000件。

多起訴訟指控，洛薩諾團隊會在客戶不知情的情況下，把普通家庭矛盾或工作經歷包裝成家暴、虐待或人口販運案件，用來申請人道主義簽證。有客戶表示，自己從未看過最後遞交的文件，後來才發現材料中有不實內容。

一名30歲男子表示，他家支付了3萬美元，原以為能幫母親解決身份問題，結果母親反而被列入遣返程序。另一對夫婦稱，他們支付超過3.2萬美元，後來才發現丈夫申請中出現虛假說法，如今也面臨遣返風險。

報導稱，這家律所還被控聘用大量海外員工處理案件，部分人並非美國持照律師。訴訟指稱，律所像流水線一樣快速製作申請，甚至把客戶簽名放到他們沒有看過的文件上。

這起案件最重要的提醒是：移民申請不能迷信「保證成功」。凡是承諾一定拿工卡、一定過關、沒有條件也能辦，或讓客戶簽空白文件的機構，都要特別小心。

移民案件一旦出現假材料，後果可能很嚴重，不只是申請被拒，還可能影響綠卡、入籍，甚至引發遣返程序。已經聘請過相關律所的客戶，應盡快索取完整案卷，找新的合格移民律師核查材料，不要自己隨便撤案或改說法。