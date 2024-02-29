華州男子獵殺42頭麋鹿販至波特蘭

(本報綜述)近日，盛頓州的基蒂塔斯縣(Kittitas)高級法院公佈的文件顯示，該州Union Gap一男子因涉嫌獵殺42 頭麋鹿並將其賣給「波特蘭的俄羅斯人」而受到通緝。事件一報告，引發軒然大波。這種規模的非法獵殺活動，近年來實屬罕見。

去年7月，華盛頓魚類和野生動物部收到匿名舉報，稱51 歲男子佈雷登·F·塔克爾(Braden F. Tahkeal)先後獵殺了42 頭麋鹿，並於2019年的狩獵季節賣給了 一個住在俄勒岡州的「俄羅斯人」。根據法院記錄，這位匿名人士稱這位「俄羅斯人」以每頭公麋鹿1000美元的價格收購，母麋鹿則為800美元。2月15日，基蒂塔斯縣高等法院批准了對塔克爾的傳票，要求他因涉嫌一級非法販賣野生動物而出庭。

據匿名舉報者稱，設施男子塔克爾熱衷於賭博，除了狩獵麋鹿外沒有其他工作。據說，塔克爾認識這位「俄羅斯人買家」已經兩年多了，會用一輛平板拖車將麋鹿送給買家。而塔克爾常出沒得獵殺地，就在檢舉人家附近的果園和野外，這些地點都在印地安保留地上。

更多法院文件顯示，塔克爾對野生動物保護絲毫顯示不出任何尊重。與他有過接觸的探員會議，「他喜歡殺死麋鹿，這很有趣。」