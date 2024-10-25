華州爆七口之家滅門慘案 5死1傷 凶手或為自家孩子！

(2024-10-22 本報綜述)10月21日週一清晨，位於西雅圖東南方的Fall市發生一起震驚社區的槍擊事件，導致五人死亡、一人受傷。警方已逮捕了一名涉案青少年，目前案件正在進一步調查中。

根據金縣(King county)警長辦公室發言人邁克·梅利斯的說法，警方在當天上午5點左右接到多個911報警電話，報告稱Fall市發生槍擊。副警長迅速抵達現場，並立即拘留了一名青少年。另一名受傷的青少年被送往西雅圖的醫院接受治療，兩名青少年均住在案發住宅內。

警方進入住宅後，發現五具屍體，其中兩人為成年人，另外三人為年輕的青少年。

根據當地媒體報導，一名鄰居透露，案發住宅住著一對夫婦和他們的五個孩子。鄰居琳恩·特羅恩表示，她對這一事件感到震驚：「我完全無法接受這個事實，情緒多次崩潰。」

金郡議員莎拉·佩里在週一晚間的聲明中確認，槍擊事件涉及一個七口之家。金郡警長帕特麗西亞·科爾-廷達爾則在接受採訪時表示，她對這起悲劇感到「非常難過和不安」。

「當屍體被發現後，我們立刻意識到這是一個重大的犯罪現場，」梅利斯在新聞發布會上表示。

10月22日，經多方證實，受害的成年男女為一對夫妻，分別為父母馬克·休米斯頓 (Mark Humiston) 和莎拉·休米斯頓 (Sarah Humiston)，另外三名受害者是他們的孩子。

另據鄰居透露，這家人的孩子們，並沒有入讀正規學校，而是接受家庭教育。不過，雖然他們在家上學，但孩子們在社區中非常活躍，而且很多人都認識他們。

涉案的15歲青少年已被送往金郡的少年拘留所，並將於週二或週三首次出庭。金郡檢察官辦公室表示，將根據案件進展決定進一步的法律行動。該少年的辯護律師告訴法庭：「我們希望法庭知道，我們的當事人是一名 15 歲男孩，喜歡騎山地自行車和釣魚，沒有犯罪記錄。」