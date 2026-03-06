華州居民合法申請婚姻綠卡 卻等來遣返通知？

（本報綜述）一名居住在華盛頓州西南部的男子，在透過合法途徑申請婚姻綠卡期間，卻意外收到移民法庭的遣返出庭通知，引發外界對當前移民審理與執法並行機制的關注。

為保護當事人身分，媒體以安德烈斯（Andres）與史蒂夫（Steve）代稱這對伴侶。史蒂夫為美國公民，安德烈斯來自墨西哥，自幼被帶到美國，在太平洋西北地區長大。兩人交往7年、結婚3年，目前居住在華州。

安德烈斯屬於俗稱「追夢人」（Dreamers）的一群，即未成年時無證入境的移民。他曾於2021年申請「童年入境暫緩遣返計劃」（DACA），但因聯邦法院裁決該計劃暫停，新申請案一直處於待審狀態。

2024年初，兩人依規定提交I-130親屬移民申請。I-130是美國公民為配偶申請永久居留身分（俗稱婚姻綠卡）的第一步。今年1月，他們終於收到美國公民及移民服務局（USCIS）寄來的面談通知。然而不久後，安德烈斯卻收到另一封公文——要求他出庭接受遣返聽證。

遣返通知書中指出，他被認定為「未經合法入境許可或假釋而在美國境內停留的外國人」。安德烈斯表示，當下感到極大震驚：「前一封信還在安排面談，下一封卻是遣返通知。」

史蒂夫則形容整個過程令人筋疲力盡，「就像三步前進、兩步後退。」他強調，兩人始終透過合法管道辦理申請，卻仍面臨遣返程序，讓他們難以理解。

根據安排，安德烈斯的I-130面談訂於今年春季，而遣返聽證則排在夏季。兩人希望若親屬移民申請順利獲批，律師能向法庭申請撤銷遣返程序。

對此，美國公民及移民服務局回應表示，僅提交或獲批I-130申請，並不代表自動獲得合法身分；在美非法居留仍可能面臨執法行動。

移民法律倡議人士指出，近期類似「一邊走合法程序、一邊收到遣返通知」的案例有所增加。對於許多在美成長並已建立家庭的移民而言，這種不確定性正帶來沉重心理與生活壓力。