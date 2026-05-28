華州化工廠爆裂 釀1死9傷 9人失蹤

（本報綜述）華盛頓州朗維尤（Longview）一家造紙包裝工廠5月26日發生嚴重化學事故，一個裝有造紙用化學液體的大型儲槽在廠內爆裂，造成至少1人死亡、9人失蹤、9人受傷。當地消防部門形容，現場是「大量傷亡事件」，搜救與調查仍在進行。

事故發生於26日上午7時18分，地點是Nippon Dynawave包装廠。朗維尤消防局最初表示，出事儲槽內約有8萬加侖液體；但當晚更新稱，受損儲槽容量達90萬加侖，事故後可能仍有約9萬加侖物質留在槽內。

消防部門表示，儲槽內化學物質包括氫氧化鈉、硫化鈉和碳酸鈉，這些物質常用於造紙程序。其中部分化學品具有腐蝕性，若接觸皮膚、眼睛，或吸入刺激性氣體，可能造成灼傷、咳嗽、喉嚨不適等症狀。

目前已知，受傷者包括8名員工和1名消防員。員工傷勢從輕傷到危急不等，其中有人受到化學灼傷。受傷消防員送醫後已出院。消防局表示，在通知家屬前，不會公布死者、傷者和失蹤者身份。

事故發生後，工廠附近可見黃褐色煙霧升起，現場有明顯化學氣味，消防車和救援車輛持續留守。當局表示，目前周邊社區沒有重大危險，但仍要求居民避開工廠附近區域。

華盛頓毒物中心當天下午也發布提醒，表示未在爆裂現場的人，預計不會因涉事化學品而生病。不過，住在工廠附近的居民仍可能接觸到低濃度煙霧或刺激性氣體，應留意眼睛刺痛、喉嚨發癢、咳嗽、流鼻水和頭痛等情況。有哮喘或慢性呼吸道疾病的人可能更敏感；若出現呼吸困難、持續咳嗽、喘鳴或意識混亂，應立即求助。

這起事故讓當地居民十分不安。一名前工廠員工表示，他仍有朋友在廠內工作，事發後一直聯絡不上其中一人，令他非常擔心。他形容這場事故令人「心碎」。目前事故原因尚未確定。華盛頓州勞工與工業部已派調查人員到場，將在救援完成後查明事故如何發生、為何發生，以及如何避免再次發生。該部門表示，調查可能需要最多6個月。