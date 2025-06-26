華州三姊妹命案 兇手父親仍不知所蹤

（本報綜述）華盛頓州警方已持續三週在喀斯喀特山脈搜捕一名涉嫌殺害三名年幼女兒的逃犯父親，但至今仍未找到確切線索。當局表示，目前無法確認此人是否仍在山區，甚至是否仍然在世。

現年32歲的特拉維斯‧戴克（Travis Decker）是一名前陸軍士兵。6月2日，一名副警長在Leavenworth郊外一處露營地發現戴克的卡車，車內有他三名女兒的遺體：9歲的佩頓、8歲的伊芙琳和5歲的奧莉維亞。這一發現是在他未依約將孩子送回母親位於Wenatchee家的三天後。

基提塔斯縣（Kittitas）警長辦公室週一在社交媒體上表示：「我們沒有確切證據顯示戴克仍在世或仍藏匿於本地。」警方原以為掌握了有力線索，但近兩週來這些線索逐漸變得模糊。目前調查方向也開始轉向尋找戴克是否已在山區死亡的可能性。

美國法警局也已介入協助調查，並加強當地巡邏。當局指出，即使在這片地勢險峻的山區藏身數週也非前所未見，2020年就曾有一名涉嫌殺人男子逃亡23天才被逮捕。

警方呼籲山區居民與遊客保持警覺，並檢查自家監視器或野生動物攝影機是否拍到可疑身影。本月稍早，一些徒步者目擊一名裝備簡陋、似乎刻意躲避他人的單獨男子。警方派出直升機搜查，在高山湖附近發現一名脫離步道的徒步者，但對方在直升機接近時逃離。警犬搜索隊追蹤到登山口後線索中斷。

戴克曾於2013至2021年在美國陸軍服役，曾派駐阿富汗4個月。他受過生存與野外導航訓練，並曾獨自在荒野中生活兩個多月。

警方指出，三名女童的死因為窒息，遺體被發現時手腳遭束帶綁住，頭部則罩上塑膠袋。去年9月，戴克的前妻曾在法院陳情修改監護安排，指出戴克精神狀況惡化、行為不穩，經常睡車上，要求禁止他與女兒過夜，直到有穩定住所為止。

警方表示，無論戴克是否仍在世，「我們都不會停止追查，因為佩頓、伊芙琳與奧莉維亞值得正義。」