華州三女童被殺　兇手疑為親生父親！

（本報綜述）華盛頓州溫納奇（Wenatchee）三名年僅5歲、8歲與9歲的女童日前在與父親見面後失蹤，6月2日被警方發現已不幸身亡。警方表示，孩子的父親、32歲的特拉維斯‧戴克（Travis Decker）涉嫌一級謀殺與綁架，目前仍在逃，並被列為通緝犯。

根據溫納奇警方說法，三名女童分別為奧莉維亞（5歲）、伊芙琳（8歲）與佩頓（9歲）。她們在5月31日週五與父親戴克會面後失聯。母親報警後，警方立即展開搜索，週六發布失蹤人口警報，並在聯邦調查局、華盛頓州警與謝蘭縣（Chelan）警長辦公室的協助下擴大搜尋行動。

6月2日下午3:45，一名警員在距溫納奇約40英里外的洛克島營地（Rock Island）附近，發現嫌疑人戴克的皮卡車，車內無人。該地距溫納奇約40英里，位於偏遠山區。隨後，警方在附近發現三名女童的遺體，但未透露確切地點與死因細節。

戴克是一位退伍軍人，曾受過專業軍事訓練。警方表示目前不清楚他是否持有武器，但他被視為潛在危險人物，民眾若發現其蹤跡，應立即撥打911通報，切勿自行接觸。

除了當地警方外，聯邦調查局、國土安全部直升機、州警K9搜索隊與謝蘭縣警長辦公室等都投入協尋工作。根據警方資料，戴克被認為可能擁有戶外求生能力與軍事戰術知識，因此搜尋難度更高。

此案原本未達到「安珀警報」（Amber Alert）啟動標準，因戴克具有合法探視權，警方當初無法認定為誘拐案，也未確認孩童有立即危險。但州警隨後改發「失蹤危險人口警報」，擴大社區通知範圍。

目前，戴克遭控三項一級謀殺與三項一級綁架罪，警方正全力追緝其下落，案件仍在進一步調查中。

溫納奇（Wenatchee）是華盛頓州中部的一座城市，位於哥倫比亞河沿岸，大致介於西雅圖與斯波坎（Spokane）之間。