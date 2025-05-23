華埠文化節「龍歸中國城」24日本週六盛大登場

（本報綜述）波特蘭華埠年度盛事「龍歸中國城」（Return of the Dragon）將於5月24日（週六）上午11時至下午5時在老城／華埠街區（西北Davis與西北Flanders之間，介於西北3街與4街）盛大舉行。主辦單位誠摯邀請社區居民與各界人士共襄盛舉，慶祝千年中華文化的傳承與社區精神的延續。

本次活動由俄勒岡華人聯盟、俄勒岡中華會館與老城區社區協會共同主辦，並獲得Travel Oregon支持。活動以龍為主題，象徵民族的希望與文化的力量，透過豐富多元的內容展示華人歷史與藝術。

活動內容涵蓋舞龍舞獅、文化展演、社區藝術展、傳統手工藝互動、美食攤位、滑板示範、博物館開放日與華人幫堂導覽等，展現華埠多元文化與歷史底蘊。

當日將有多場文化表演輪番登場，包括舞蹈、民樂、戲曲、漢服展示、變臉、空竹等，由本地中文學校、藝術團體與社區成員共同演出。舞台設於西北Davis街，演出自上午11時持續至下午5時。

傳統手工藝體驗活動設於西北4街，包括書法、畫扇、拓印、紙龍與風車製作、投壺遊戲、漢服試穿等，適合全年齡參與。滑板示範區設於NW Flanders街，邀請滑板好手Willis Kimbel現場表演。

下午1時整，所有參與的龍舞團隊將於現場合影留念，象徵社區團結與文化傳承。

華人社團開放參觀時間為下午1時至4時，包括中華會館、朔源堂、合勝堂、協勝堂與至考篤親公所。參觀期間請遵守規定，室內禁止拍照。

老城區步行導覽將於當日舉行三場，由導覽員帶領，介紹華埠街區的重要歷史地標與紀念牌位置。導覽時間為中午12時、下午2時與3時30分，從波特蘭華埠博物館出發，報名請至西北Davis街的活動資訊桌。此外，活動期間多家文化場館開放參觀，包括中華會館博物館、日裔美國人博物館、猶太文化與大屠殺教育中心、蘭蘇園與波特蘭華埠博物館等。

活動現場另設社區藝術展區，展出本地華裔藝術愛好者的繪畫與手工藝作品，由City Team協辦。展區位於主舞台對面，歡迎民眾駐足欣賞。

主辦單位表示，「龍歸中國城」延續2016至2018年華埠傳統慶典精神，結合文化日內容，期望成為波特蘭每年固定舉辦的重要社區文化節，促進文化傳承與城區振興。