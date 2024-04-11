華人社團河濱公園集會 抗議針對亞裔的暴力行為

(本報綜述)4月6日週六下午，華人社團在波特蘭市區的麥考爾河濱公園舉行集會，對近期針對亞裔的仇恨犯罪表示抗議，呼籲懲治罪犯，提升波特 蘭地區的治安水平。

這項活動得到了波特蘭市十多個華人社團的支持和參與。這些社團表示，這場集會是對最近在波特蘭發生的針對亞裔居民暴力事件的回應，這其中就包括對73歲梁新民（Xinmin Liang，音譯）在威拉米特河東岸河濱長廊釣魚時無端遭受攻擊的事件。

美國華人聯盟主席黎觀城向現場一百多位集會者發出呼籲：「美國是一個由移民組成的國家，是一個移民國家。我們(亞裔)應該和任何一個美國人一樣，得到自己應得的權利 。我們今天在這裡站出來，反對任何仇恨。」

儘管當日陰雨綿綿，集會仍吸引了數十名示威者依然聚集在河濱公園，手持寫著「反對反亞裔暴力」的橘色標語牌。

這次活動也吸引了麥魯瑪縣地區檢察官麥克·施密特(Mike Schmidt)、市議員雷內·岡薩雷斯(Rene Gonzalez)、縣議員夏倫·梅爾蘭(Sharon Meieran)以及波特蘭警察局副局長麥克·弗羅姆(Mike Frome)到場。波特蘭市地區檢察官麥克施密特在發言時表示：「我們非常重視這個問題。仇恨犯罪撕裂了我們社會的結構。對於受害者及其親人來說，這些事件是可怕且創傷性的。」他還提到了新設立的仇恨犯罪檢察官職位和全職的仇恨犯罪調查員，以確保有足夠的資源來維護正義，打擊仇恨犯罪。

梁新民的女兒也在活動現場發表了講話，對伸出援手的波特蘭市民表示了感謝。

波特蘭中國聯誼會的趙焱明在活動中強調，這不是抗議活動，而是一次肯定亞裔社區成員身份和價值的重要時刻，強調亞裔美國人在城市生活中的重要性和地位。

該活動展示了波特蘭華人社區的團結與決心，希望引起社會的關注和支持，共同抵制針對亞裔的任何暴力行為，並維護社區的安全與尊嚴。