華人畫家李鐵陳永雄等人創作  希爾斯伯勒M&M市場壁畫揭幕 

（本報特約記者王星）10月8日下午，在位於希爾斯伯勒Walnut街的M&M市場，舉行了一場隆重儀式——為新近創作繪制的巨幅壁畫《一起創造美好未來》正式揭幕。希爾斯伯勒市市長Steve Callaway、公共藝術部助理LeAnn Alsop，瓦特文化藝術中心主管Karl LeClair和M&M市場經理Jaime Miranda 以及社區僑界與各族裔民眾近百人參加了儀式。

儀式由希爾斯伯勒市政府公共藝術部、瓦特文化藝術中心和M&M市場共同主辦。當天適逢週末，M&M市場內外顧客熙攘，熱鬧非凡。臨街的空地上，搭起了慶典的舞台。秋陽下，長22米、高4米的牆壁上，一幅集不同族裔人物、文化圖騰、田園花木、動物與食物的巨幅寫實壁畫，光彩照人，氣勢宏大而栩栩如生，散發著濃郁的藝術氣息，成為市場文化的一道景觀。壁畫是由華裔畫家李鐵牽頭，陳永雄和李鐵兩位學生Rachel周、黃子誠四人共同協作繪就，為希爾斯伯勒市和M&M市場的文化建设留下濃墨重彩的一筆。

儀式上，希爾斯伯勒市市長與公共藝術部總監、瓦特文化藝術中心主管、M&M市場經理及李鐵、陳永雄先後作了發言。兩位主創人員還接受了由希爾斯伯勒市和M&M市場共同頒發的壁畫創繪證書。

在現場，李鐵接受了本報記者採訪，作為壁畫設計與主創人，對壁畫創繪過程作了介紹。今年6月，希爾斯伯勒市政府為改善文化環境，促進市場繁榮，由市公共藝術部、瓦特文化藝術中心和M&M市場共同協商，在該市場臨街的主牆上繪制巨幅壁畫。並由市公共藝術部和瓦特文化藝術中心主持，將這一項目納入重要日程，向社會公開發佈壁畫創作的招標公告。李鐵獲悉信息後，即決定參與投標。以畫家特有的視角和多年從事寫實繪畫創作的經驗，根據現場牆面的具體方位、尺寸等因素，設計了壁畫繪制草案，作了投標提交。經過三家聯合招標單位的評審合議，在多個投標中選取了李鐵設計的投標方案。又經過三改三審，才最後確定了現在看到的壁畫方案。為保證壁畫繪制進度，李鐵邀請了畫家陳永雄和自己的兩位學生Rachel周與黃子誠加入，組成繪制團隊。投入壁畫創繪時，恰值8月夏季，正是七月流火的炎熱天氣。他們頂著驕陽，冒著酷暑，甩開膀子揮毫圖壁。將一米左右的草樣，放大複製到88平方米的牆面上，構成一幅全新的壁畫，無異是一項技藝要求高、難度系數大的二次創作。「因為仰視的關係，在比例上需要作相應調整，比如要頭大身小，看上去畫面才會均衡。」李鐵說。在技法上不疏忽，進度上也沒含糊，硬是這樣一層一層地描繪下來、一寸一寸地鋪展開去，經過連續苦幹，僅用了半個多月的繪畫、修改和補充，終於將這一巨型壁畫繪製成功，比招標規定的時間提前了一個月。他們精心創作的精彩作品，高踞於牆面之上，接受每一位顧客的仰視和端詳，以及由衷報以的欽敬和贊揚。

儀式上，M&M市場還為出席揭幕儀式的嘉賓，提供了豐富多樣的墨西哥水果和食品等。M＆M Marketplace 地址：346 SW Walnut Street, Hillsboro OR 97123。

MM1 一班華人朋友到場支持李鐵團隊

MM 2

李鐵團隊在台上接受頒發證書，右起：陳永雄，Rachel，李鐵