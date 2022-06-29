華人服務中心隆重舉行 青銅雕塑《象尊大同》《飛天》揭幕式 俄勒岡中國藝術家協會作品展開幕典禮





（本報記者俄廣才攝影報道）由已故中美文化交流友好使者霍保柱先生捐贈的青銅雕塑《象尊 大同》《飛天》揭幕儀式；以及由華人服務中心與俄勒岡州中國藝術家協會聯合舉辦、CareOregon提供友情贊助的，以『和諧』（Harmony）為主題的藝術作品展開幕典禮，於6月24日下午在華人服務中心隆重舉行。

麥魯瑪縣議員莎朗·梅蘭（Sharon Meieran），CareOregon社區福利規劃主任（德卡洛）Shawn DeCarlo，華人服務中心董事會主席司徒國石，俄勒岡中國理事會執行主席藍進、俄勒岡中國藝術家協會主席李鐵，俄勒岡華人聯歡會主席、萃勝工商會元老朱介眉，及各界嘉賓百餘人出席。

華人服務中心主任梁永富在致開幕詞時表示，歡迎各界僑胞參加本中心於疫情之後的首屆公開活動，衷心感謝霍保柱先生為中心捐贈雕塑藝術珍品，我們將永遠緬懷這位尊敬的老朋友。

梁永富說，感謝參展的藝術家們用一幅幅優秀的作品來豐富社區文化，裝點美好家園，共同搭建社區藝術之橋。希望在未來兩個月的展覽時間裡，能夠讓更多來訪的朋友體驗到社區濃郁的藝術氛圍。

麥魯瑪縣議員梅蘭在致辭時為本屆活動的成功舉行表示祝賀。她指出，多年以來中心的綜合服務模式已經成為一個成功的典範。公共衛生健康是建設美好社區不可分割的重要部分，你們正在為實現這個美麗的願景而努力著。

俄勒岡中國理事會執行主席藍進在講話時表示，霍保柱先生做為中美人民友好關係的見證人和實踐者，不僅為俄勒岡州民眾留下了物質遺產，更重要的是寶貴的精神遺產。就像他捐贈的《象尊 大同》一樣，讓我們一起為實現「天下大同、世界和平」的美好意願而共同努力。

俄勒岡中國藝術家協會主席李鐵在致辭時表示，俄勒岡中國藝術家協會成立十五年來，與華人服務中心一直保持友好合作關係。他感謝中心在創建藝術連接社區中的橋樑作用，同時感謝藝術家們和中心工作人員的積極參與及大力支持。

本屆藝術作品聯展匯集了來自本地17位參展藝術家的繪畫、攝影、版畫、書法等76幅作品。曾任俄勒岡中國藝術家協會常務理事、華人服務中心繪畫班教師的已故畫家羅健先生，將兩幅作品《麥魯瑪瀑布》《蒼松》捐贈給了華人服務中心並永久展出。

主辦單位表示，以『和諧』的為主題藝術作品展，旨在通過為期兩個月的展出，為推進社區的藝術交流與和諧發展、增進了解、縮小差異，為培養新對話和文化欣賞搭建平台。

展覽期間將舉辦系列講座，其中包括版畫家陳文仕『木版畫的製作過程』；畫家李鐵『人物速寫、素描』；工筆畫家汪文『工筆畫的傳承與發展』；電影導演蘇磊『中國當代電影』等多個專題。

講座時間為每週四上午10時至12時，詳情請查詢中心網站或電話咨詢。

展出日期：2022年6月24日至8月26日，每週四和週五上午10時至下午4時對外開放，網上預約登記：https://artsbridgecommunity.eventbrite.com，或電話聯絡。

展覽地點：9035 SE Foster Road Portland OR 97266，華人服務中心三樓展廳。聯繫電話503-872-8822。