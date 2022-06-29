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華人服務中心隆重舉行 青銅雕塑《象尊大同》《飛天》揭幕式 俄勒岡中國藝術家協會作品展開幕典禮


　　（本報記者俄廣才攝影報道）由已故中美文化交流友好使者霍保柱先生捐贈的青銅雕塑《象尊 大同》《飛天》揭幕儀式；以及由華人服務中心與俄勒岡州中國藝術家協會聯合舉辦、CareOregon提供友情贊助的，以『和諧』Harmony為主題藝術作品展開幕典禮，於624日下午在華人服務中心隆重舉行。

　　麥魯瑪縣議員莎朗·梅蘭Sharon MeieranCareOregon社區福利規劃主任德卡洛Shawn DeCarlo華人服務中心董事會主席司徒國石，俄勒岡中國理事會執行主席藍進、俄勒岡中國藝術家協會主席李鐵，俄勒岡華人聯歡會主席、萃勝工商會元老朱介眉，及各界嘉賓百餘人出席。

　　華人服務中心主任梁永富在致開幕詞時表示，歡迎各界僑胞參加本中心於疫情之後的首屆公開活動，衷心感謝霍保柱先生為中心捐贈雕塑藝術珍品，我們將永遠緬懷這位尊敬的老朋友。

　　梁永富說，感謝參展的藝術家們用一幅幅優秀的作品來豐富社區文化，裝點美好家園，共同搭建社區藝術之橋。希望在未來兩個月的展覽時間裡，能夠讓更多來訪的朋友體驗到社區濃郁的藝術氛圍。

　　麥魯瑪縣議員梅蘭在致辭時為本屆活動的成功舉行表示祝賀。她指出，多年以來中心的綜合服務模式已經成為一個成功的典範。公共衛生健康是建設美好社區不可分割的重要部分，你們正在為實現這個美麗的願景而努力著。

　　俄勒岡中國理事會執行主席藍進在講話時表示，霍保柱先生做為中美人民友好關係的見證人和實踐者，不僅為俄勒岡州民留下了物質遺產，更重要的是寶貴的精神遺產。就像他捐贈的《象尊 大同》一樣，讓我們一起為實現「天下大同、世界和平」的美好意願而共同努力。

　　俄勒岡中國藝術家協會主席李鐵在致辭時表示，俄勒岡中國藝術家協會成立十五年來，與華人服務中心一直保持友好合作關係。他感謝中心在創建藝術連接社區中的橋樑作用，同時感謝藝術家們和中心工作人員的積極參與及大力支持。

　　本屆藝術作品聯展匯集了來自本地17位參展藝術家的繪畫、攝影、版畫、書法等76幅作品。曾任俄勒岡中國藝術家協會常務理事、華人服務中心繪畫班教師的已故畫家羅健先生，將兩幅作品《麥魯瑪瀑布》《蒼松》捐贈給了華人服務中心並永久展出。

　　主辦單位表示，以『和諧』為主題藝術作品展，旨在通過為期兩個月的展出推進社區的藝術交流與和諧發展增進了解、縮小差異培養新對話和文化欣賞搭建平台。

　　展覽期間將舉辦系列講座，其中包括版畫家陳文仕『木版畫的製作過程』；畫家李鐵『人物速寫、素描』；工筆畫家汪文『工筆畫的傳承與發展』；電影導演蘇磊『中國當代電影』等多個專題。

　　講座時間為每週四上午10時至12時，詳情請查詢中心網站或電話咨詢。

　　出日期2022624日至826日，每週四和週五上午10時至下午4時對外開放，網上預約登記：https://artsbridgecommunity.eventbrite.com或電話聯絡。

　　展覽地點：9035 SE Foster Road Portland OR 97266華人服務中心展廳。聯繫電話503-872-8822