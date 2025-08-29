華人服務中心舉行年度眼科義診 五十五名社區民眾得到專項檢測

（本報記者俄廣才攝影報導）華人服務中心2025年度義診眼科專項檢查，於8月23日早9時至下午5時，在該中心辦公大樓舉行。

俄勒岡醫學科學院凱西眼科研究所（OHSU Casey Eye Institute）醫務人員，華人服務中心工作人員，以及社區義工組成的75人團隊，為前來接受檢查的民眾提供了包括電腦測光、屈光度、視力檢測，以及視網膜、視神經等多個眼科專項的全面檢查。

專項義診還為有需求者提供了免費眼鏡，以及為有特別需求的人士開具眼鏡處方，並可在中心工作人員的幫助下，於六至八週內得到個人專屬的特製眼鏡。

本年度接受免費檢測的各族裔民眾共55名，其中32人來自華裔社區，韓裔社區為12人，越南裔社區為11人。

每人的全項檢查歷時約兩小時三十分鐘，接受全部視力檢測的費用為每人650美元。

華人服務中心工作人員及義工現場爲僑胞們提供英語、粵語、國語、韓語以及越南語等多語種翻譯服務。

中心對接受檢測的民眾在就診時間上進行了分段調配，每項檢測均按順序做區域排列。醫務人員檢測認真，義工翻譯配合精準，整場活動井然有序。

眼科醫生周家蓉博士（Jenny Chou）在接受採訪時表示，她曾經作為義工多次參與眼科義診，這是她第一次加入華人服務中心眼科專項義診的義工團隊。

她說：「我覺得中心對場地的安排與佈置都非常好 ，能夠跟凱西眼科研究所的醫務人員一起合作 ，是件非常有意義的事情。」

周家蓉表示，義診檢測提升了民眾對眼科問題關注的程度，同時也提升了大家對眼科疾病的預防及治療方面的的重視。推行這種社區服務，是保障民眾眼睛健康的一種非常好的、行之有效的方式。

本年度眼科專項義診項目，是華人服務中心與俄勒岡醫學科學院凱西眼科研究所攜手進行的社區外展計劃，迄今已有連續十一年的合作歷史。