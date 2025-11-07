華人服務中心攜手OHSU再辦亞裔健康義診  社區熱盼已久 就在11月8日週六

（綜合報道）由華人服務中心（AHSC）攜手俄勒岡健康與科學大學（OHSU）舉辦的「亞裔社區健康博覽會」（Asian Community Health Fair）將於11月8日（週六）上午10時至下午4時舉行，現場將提供多項免費健康檢查與醫療諮詢服務，並設有多語服務，方便不同族裔民眾參加。

華人服務中心多年來持續舉辦社區義診活動，深受居民歡迎。過去每屆活動都吸引大批民眾參與，最多時有逾千位市民前來接受免費檢查與諮詢。然而，自新冠疫情爆發後，義診活動一度被迫暫停。如今時隔數年，在社區與醫療機構的共同努力下，這項象徵亞裔健康關懷與合作精神的公益活動終於重啟，意義格外重大。

活動當天，醫療團隊將為民眾提供乙型肝炎（Hepatitis B）與人類乳突病毒（HPV）篩檢、聽力與皮膚檢查、口腔健康檢查、血壓、血糖、糖化血色素（A1C）測試、血脂總量（Total Lipid Panel）檢查、跌倒風險評估以及大腸癌篩檢等服務。所有項目，全部免費開放，無論是男女老少、有保險或是無保險人仕，均是義診的服務對象。華人服務中心呼籲大家萬勿錯過這專業醫護人員為您免費服務的機會，了解自己的健康狀況，認識本地的醫療服務。

主辦方指出，活動現場將提供英語、粵語、普通話、韓語及越南語服務，協助不同語言背景的社區居民順利完成健康檢查與諮詢。

有意參加者可依語言聯繫登記：普通話：(503) 772-5890；粵語：(503) 772-5889；韓語：(503) 772-5891； 越南語：(503) 772-5892；更多資訊可致電(503) 872-8822，或電郵至 *protected email* 查詢。

主辦單位表示，希望藉由這項活動提醒民眾重視自身健康，也讓更多亞裔居民了解可利用的社區醫療資源，攜手打造更健康、更互助的社區。