華人女孩失蹤一年 尸體驚現儲物櫃

（本報綜述）震驚美西的華人女子失蹤案有了重大進展。8月25日，俄勒岡達爾斯市（The Dalles）警方宣布，59歲男子理查德．邁克爾．羅賓遜（Richard Michael Robinson）因「未依法登記為性罪犯」被聯邦法警逮捕，目前羈押於科羅拉多州，正等待引渡回俄勒岡州。警方確認他是此案的重點調查對象。

同日，警方確認7月29日在達爾斯市西六街一處儲物櫃內發現的遺體，屬於20歲的華人女孩何美紅（Meihong He）。她原籍中國，生前住在華盛頓州Glenwood。

根據消息，當時一名民眾在拍賣中買下U-Haul廢棄儲物櫃，整理物品時發現可疑箱子，報警後由警方與州警鑑識人員開箱，赫然發現一具遺骸。遺體隨後被送往克拉克馬斯縣（Clackamas）州法醫辦公室進行屍檢與身份確認。

何美紅最後一次出現是在2024年5月25日，地點為華盛頓州Glenwood。她的未婚夫表示，自己將她送至Underwood14號公路附近，與朋友相約釣魚，此後便音訊全無。警方與家屬曾發佈尋人啟事，但她的下落始終成謎，直到現在確認發現她的遺體。

自遺體被發現後，達爾斯市警局、胡德河（Hood River）警局、周邊多縣警長辦公室及俄勒岡州警察局組成專案小組，展開跨州追查，行動範圍涵蓋華盛頓州、加州、猶他州、內華達州及科羅拉多州，最終將矛頭指向羅賓遜。

警方資料顯示，羅賓遜曾因性侵、持有兒童色情及強姦未遂等罪名被定罪，屬於性犯罪者，卻未依法登記註冊。