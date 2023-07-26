荒廢了的Kmart大火中盡毀 環保處最新報告：釋出濃煙成份幾乎沒有石棉

（本報綜述）上周三早上約6點半，位於122街Sandy街的舊Kmart發生四級大火，整座建築物被燒毀。由火場飄出很多大塊燒焦碎片落在附近一帶，周一出爐的最新報告顯示，燒焦碎片所含的石棉成份比之前檢測報告所稱的低得多。

上周四晚，州環境質量部測試了在附近Luuwit View公園找到的燒焦碎片，並確定含致癌的石棉成份，一度建議附近居民鎖好門窗，不要出門，否則煙霧一旦進入房屋內，便難以驅散，可能會對人體造成極大傷害。並即時將Luuwit View 公園關閉，以及取消了所有在該公園內舉行的活動。

俄勒岡州環境質量部（DEQ）發言人埃斯特夫表示，早一輪測試是由波特蘭公園和康樂署(Portland Parks & Recreation) 完成的。他們測試了九個樣品，其中一個樣品的石棉含量很高。但美國環境保護局對空氣和碎片進行新一輪的分析後顯示，致癌物質的含量比早前公佈的要低得多。他說：“初步結果顯示幾乎沒有石棉”。

這家Kmart 已空置了一段長時間，期間經常有露宿者非法內進。為了防止露宿者入內，業主在建築物周圍設圍板，並用水泥塊封了停車場入口。這使消防人員花費更多時間才能進入火場。

由於該建築物周圍的消防栓數量有限，滅火行動較為困難，當局共出動了近100名消防員到場滅火。同時亦撥出5萬個電話，要求居民就地避難並關閉窗戶，以防止煙霧進入家中並可能導致呼吸困難。

當含石棉消息傳出後，有居民埋怨準備將Kmart改為貨運倉庫的Prologis公司，但該公司表示去年已進行石棉測試，並確實有石棉成份，之後已在去年9月完全完成了清除石棉的工作。

在周日的會議上，DEQ以及其他部門，為附近居民開綠燈，讓他們可以自己清理燒焦碎片。DEQ建議人們在清理時要戴手套和口罩。

Kmart原來的業主已將原址租給Prologis來建造貨運倉庫。但遭附近Argay Terrace 的居民反對，他們稱該倉庫將把更多排放柴油的卡車引入已經受到柴油排放困擾的社區。

Prologis發言人表示，監管機構已經批准了該建築的拆除許可證，但該公司正在等待建築許可證獲得批准，然後一併進行。