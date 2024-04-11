荒唐！華女攜兩幼兒向未成年人販售毒品

(本報綜述)根據日前公佈的法庭文件，一名波特蘭女子被判犯有在特斯拉車內向未成年人販賣毒品的罪行，而且車內還有她自己的幼兒。

2023年5月，34歲的張月(音譯，英文名為Yue Zhang，姓Rotbart)於被Lake Oswego警方在一次抓捕行動中逮捕。從其名字來看，似乎為華裔。

該名女子在當地與尋求購買毒品的青少年交流時使用化名「Night Church」。便衣警察佯裝買家，透過在社群平台Snapchat上與Rotbart進行溝通後，與其安排了一筆毒品交易，並在約定的交易地點將其抓獲。現場在她駕駛的特斯拉車內，發現了大量的毒品，包括大麻、電子煙油、酒精和幻菌。另據知情網友爆料，警方在車內查獲了大約300袋大麻、60多個口味各異的大麻提取物彈藥筒、裝有預捲好的大麻卷的袋子、哈希油和丁烷的包裝袋 、裝有幻菌的夾層袋、尼古丁電子煙彈藥筒、口味甜美的香菸和果味酒精。後車箱則塞滿了裝有大麻布朗尼、大麻種子和幻菌的雜貨袋！

最令人震驚的是，女子竟然在車中還載著自己兩個年齡分別為兩歲和四歲的孩子！ 警方將車內的孩子們移交給了保護機構，並最終將他們送回了家中。

調查顯示，去年五月，Lake Oswego一名14歲女孩從「Night Church」處以50美元購買了藍莓味的電子煙彈藥筒；一名16歲波特蘭Snapchat用戶在波特蘭一所小學前與 「Night Church」會面，購買了大麻捲；一名16歲的Westlinn少年以90美元從「Night Church」購買了粉紅惠特尼（Pink Whitney）香菸和酒精。

此後，該名女子被指控一級兒童疏忽和非法持有控制物質，並於2024年2月14日認罪。她被判處監禁10天，並被要求支付共4000美元罰款，以及三年的監督緩刑。