茶酒香飄葡萄園 奎爾赫斯特葡萄莊園舉行茶酒會

（本報記者王星報道）6月17日，奎爾赫斯特葡萄莊園（Quailhurts Vineyard Estate ）的下午，高天流雲，恬靜優雅，一堂茶酒會在莊園品鑒室如約進行。

歐式風格的品鑒室，華麗典雅，賓客滿座。長形餐桌上，茶酒分列，杯盤交錯，精美的糕點搭配，甜香誘人。色澤相近的烏龍茶和葡萄酒，在室內散髮著淡淡迥異的幽香。

本次茶酒會，由金牌地產經紀Carina Liu贊助召集，資深葡萄酒講師、高級茶藝師Melody Ren主持講解。「作為一個力求提升的經紀人，能與擁有葡萄酒及烈酒基金會WSET四級資質的好友Melody的合作，既是興趣與知性的培養和提升，也是職場與跨界的嘗試和拓展。通過茶酒會的品鑒，也讓每一個參與者因愛上茶酒而更加知性與優雅。」會上，Carina Liu興奮而又中肯地表示。

茶和葡萄酒，是兩個具有東西方代表性的飲品。茶可以讓人靜思，酒可以讓人興奮，茶酒同飲，動靜交雜，讓味蕾感受來自不同地域和品種的碰撞與交融，如飲甘飴，如品世味。「留法讀書的經歷讓我愛上葡萄酒，西方文化社交禮儀以及葡萄酒種植釀造背後的知識體系和哲學理念有著難以想象的錯綜關聯；而作爲中國人，我也深愛著茶，在學茶的過程中更深刻體會中國文化的博大精深。」Melody在講解中娓娓道來，與大家分享了她的親身經歷和體會。

「若肯小留連，更薄酒，三杯兩盞。」品鑒會上，來賓們分別品嘗了四款經典產區的名茶：廣東鳳凰單叢、四川蒙頂甘露、南糯山古樹紅茶、武夷山碼頭岩肉桂；和四款來自不同國家產區經典品種的葡萄酒：法國南部玫瑰桃紅酒、新西蘭長相思白葡萄酒和美國俄勒岡黑皮諾、意大利巴羅洛兩款紅葡萄酒。大家一邊聽講解，一邊品茶酒，內容與品嘗相結合，形象而又生動，高雅而又淺顯，都體驗了一場東西方文化碰撞交汇而又風味獨具的品鑒盛宴，身心俱入佳境，大家直呼「收穫滿滿」。品鑒結束後，大家又參觀、遊覽了葡萄莊園。

奎爾赫斯特葡萄莊園，位於捨伍德威拉米特山谷，距離波特蘭市中心不到30分鐘車程。由於此地含有豐富的火山岩礦物質和獨特的喬里土壤，是黑比諾葡萄種植的絕佳勝地，加之莊園選用法國第戎無性系葡萄品種，為釀造優質葡萄酒提供了優良條件。

整個莊園山景優美，風光旖旎。除大片葡萄園外，還修繕有玫瑰花園、日本花園等園林景觀，風格各異，錯落有致，移步換景，引人入勝，是品鑒茶酒、觀光休閒、舉辦婚禮和主題派對的絕佳場所。據莊園張文龍總經理介紹，莊園現佔地面積35英畝，葡萄種植面積還將繼續擴大，莊園也將隨之提升優化，並有意將莊園打造成服務於華人的葡萄酒知識基地和體驗平臺，讓更多華人感受威拉米特山谷富有詩意的愜意生活。

為了讓更多喜愛品酒人士認識更多紅酒的學問，Carina將繼續贊助由Melody老師精心設計的六堂超級酒系列－葡萄酒講課。六堂是非連貫性的，歡迎有興趣的人士任選自己喜歡的講課，藉著飲酒，一起來體驗和學習。

以下兩場分別透過飲五款酒來認識酒標：

6月28號星期三法國酒標

7月5號星期三義大利酒標

以下四場每場均有機會品嚐過千元的超級酒：

7月1號星期六探索波爾多、

7月15星期六喝懂勃艮第、

7月29星期六超級義大利、

7月12號星期六膜拜酒傳奇

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