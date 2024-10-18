英特爾計劃在俄勒岡裁員1300人！

(本報綜述)科技巨頭英特爾（Intel）近日宣布，將於11月15日開始在俄勒岡州裁減約1300名員工。這次裁員將影響公司位於Aloha、Hawthorne Farm、Jones Farm和Northeast Hillsboro的多個園區。該消息已通報給州政府官員。

英特爾是俄勒岡州第二大私人雇主，此次裁員計劃是在公司8月份宣布全球裁減15%員工後進一步展開的行動，預計將影響約15,000個崗位。根據公司聲明，這次的裁員決定雖然艱難，但對於實現長期可持續增長是必要的。

英特爾表示，首波裁員將於11月15日開始，為期14天。被裁員工將獲得四週或60天的提前通知。裁員主要針對現金流為負或業績不佳的門店，以及租約即將到期的園區。

英特爾近期在競爭中面臨挑戰，尤其是在人工智能技術的應用上落後於競爭對手。儘管如此，該公司在俄亥俄州、亞利桑那州和俄勒岡州持續進行大規模投資。今年3月，英特爾宣布在Hillsboro芯片製造園區進行360億美元的擴建。英特爾還是《CHIPS與科學法案》資金的主要受益者之一，從拜登政府獲得了85億美元的資助。

儘管面臨業務調整，英特爾仍然強調未來將致力於成為一家更加精簡和靈活的公司，以推動長期的增長。英特爾表示：「我們的目標是讓公司變得更簡單、更敏捷，以應對未來的挑戰和機遇。」

此次英特爾在俄勒岡州的大規模裁員，無疑對當地就業市場和受影響的員工產生了顯著的負面影響。作為俄勒岡州第二大私人雇主，英特爾的裁員將直接導致約1300名員工失業，這對依賴科技產業的當地經濟構成挑戰。失去工作不僅對這些員工及其家庭的生活帶來困擾，還可能加重俄勒岡州的失業壓力。

此外，這次裁員的影響可能不僅限於科技行業，還可能波及當地的房地產、零售和其他相關產業，進一步加深經濟壓力。儘管英特爾表示此次行動是為了實現長期增長和可持續發展，但對於當地社區來說，短期內的經濟不確定性和失業問題是難以避免的。