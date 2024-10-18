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英特爾計劃在俄勒岡裁員1300人！

(本報綜述)科技巨頭英特爾（Intel）近日宣布，將於11月15日開始在俄勒岡州裁減約1300名員工。這次裁員將影響公司位於Aloha、Hawthorne Farm、Jones Farm和Northeast Hillsboro的多個園區。該消息已通報給州政府官員。

A rendering shows early plans for two new Intel processor factories in Magdeburg, Germany. Announced in March 2022, the 17 billion euro project will deliver computer chips using Intel’s most advanced transistor technologies. Construction is expected to begin in the first half of 2023, with production coming online at the end of 2027. (Credit: Intel Corporation)

英特爾是俄勒岡州第二大私人雇主，此次裁員計劃是在公司8月份宣布全球裁減15%員工後進一步展開的行動，預計將影響約15,000個崗位。根據公司聲明，這次的裁員決定雖然艱難，但對於實現長期可持續增長是必要的。

英特爾表示，首波裁員將於11月15日開始，為期14天。被裁員工將獲得四週或60天的提前通知。裁員主要針對現金流為負或業績不佳的門店，以及租約即將到期的園區。

英特爾近期在競爭中面臨挑戰，尤其是在人工智能技術的應用上落後於競爭對手。儘管如此，該公司在俄亥俄州、亞利桑那州和俄勒岡州持續進行大規模投資。今年3月，英特爾宣布在Hillsboro芯片製造園區進行360億美元的擴建。英特爾還是《CHIPS與科學法案》資金的主要受益者之一，從拜登政府獲得了85億美元的資助。

儘管面臨業務調整，英特爾仍然強調未來將致力於成為一家更加精簡和靈活的公司，以推動長期的增長。英特爾表示：「我們的目標是讓公司變得更簡單、更敏捷，以應對未來的挑戰和機遇。」

此次英特爾在俄勒岡州的大規模裁員，無疑對當地就業市場和受影響的員工產生了顯著的負面影響。作為俄勒岡州第二大私人雇主，英特爾的裁員將直接導致約1300名員工失業，這對依賴科技產業的當地經濟構成挑戰。失去工作不僅對這些員工及其家庭的生活帶來困擾，還可能加重俄勒岡州的失業壓力。

此外，這次裁員的影響可能不僅限於科技行業，還可能波及當地的房地產、零售和其他相關產業，進一步加深經濟壓力。儘管英特爾表示此次行動是為了實現長期增長和可持續發展，但對於當地社區來說，短期內的經濟不確定性和失業問題是難以避免的。

 