英特爾要放棄先進芯片技術研發？

（本報綜述）據《俄勒岡人》報道，全球半導體技術長期領導者英特爾（Intel），近日在提交給美國證券監管機構的文件中暗示，若無法找到大型外部客戶採用其預計三至四年後推出的14A製程（先進芯片製造技術），可能停止相關研發與製造，甚至永遠退出芯片製造領域。這一訊息震驚了華爾街，也為英特爾位於俄勒岡州的核心研發基地前景蒙上陰影。

英特爾過去57年引領晶片技術進步，讓個人電腦與網際網路普及，過去25年來主要依靠位於俄勒岡Hillsboro的Ronler Acres研發園區（現更名為戈登摩爾園區）不斷創新。然而公司表示，先進製程投資成本龐大，光是今年資本支出就達180億美元，但晶片銷售不足以支撐巨額開銷。若14A製程找不到重要合作客戶，英特爾可能就此放棄該技術，並改採外包方式生產先進晶片。

這一表態引發巨大疑問，消息曝光後股價隔日重挫9%，公司至今仍拒絕詳細回應。不過，英特爾強調會繼續設計晶片，並使用舊製程至少生產到2030年。

分析人士指出，英特爾先進製程落後的困境並非一日之寒。多年來的製造延誤，使競爭對手AMD與ARM架構處理器搶占市場，同時英特爾在人工智慧晶片技術上未能突破。前任執行長基辛格（Pat Gelsinger）曾大規模投資新廠與先進製程，但銷售持續下滑三分之一至530億美元，且未吸引到外部大型代工客戶，最終遭董事會撤換。今年3月接任的新執行長陳立武(Lip-Bu Tan)認為公司擴張過度，已宣布全球裁員1.5萬人，關閉哥斯大黎加工廠、取消德國及波蘭擴廠計劃，並推遲俄亥俄州建廠。

這一動向對俄勒岡經濟影響重大。英特爾是該州最大私人雇主，近年員工數曾超過2.3萬人，平均年薪達18萬美元，並帶動數千名供應商與承包商。過去11個月公司已裁減至少5,400個當地職位，如再放棄先進製程，恐危及整個州的高科技產業基石。

業界認為，英特爾的創新能力長期支撐全球半導體進步，一旦退出先進製程，美國在全球晶片競爭中的地位可能受創，也會讓《晶片與科學法案》（CHIPS Act）扶持美國領先角色的初衷落空。分析師認為，英特爾此舉或意在向特朗普政府施壓，要求兌現拜登政府時期承諾的57億美元補助，以避免美國失去唯一的領先製程晶片製造商。

目前英特爾仍在與潛在客戶洽談，希望在2028至2029年推出的14A製程能找到「救命客戶」。但留給公司的時間僅約18個月，若未能成功，可能陷入「兩頭落空」的困境。對於以創新著稱的英特爾而言，這或將成為其歷史上最艱難的轉折點。