英特爾将重組 ？對俄勒岡就業市場影響重大

(本報綜述)英特爾（Intel），作為俄勒岡州最大的雇主之一，正面臨來自競爭對手如輝達（Nvidia）的壓力。不僅裁員行動展開，外界還盛傳公司可能進行重大重組，甚至拆分其設計和製造業務。這一變動或將對俄勒岡州的就業市場產生深遠影響。

英特爾首席執行官帕特·蓋爾辛格（Pat Gelsinger）突然宣布退休，引發外界猜測。蓋爾辛格在2021年接任首席執行官後，推動了多項大規模投資計劃，如建造新工廠，試圖重振英特爾。然而，公司營收持續下滑，高昂的投資成本讓財務壓力雪上加霜。分析認為，蓋爾辛格的離任或與英特爾計劃進一步拆分業務有關。

傳聞中的重組方向可能包括將芯片設計與製造業務分開。製造部門將專注於為其他公司代工生產半導體（即代工廠模式），而設計部門則專注於技術開發。臨時首席執行官的任命，也讓這一拆分計劃更具可能性。

英特爾在俄勒岡州的設施，如希爾斯伯勒（Hillsboro）的D1X研究工廠，承擔著公司的核心技術開發工作。如果拆分成為現實，俄勒岡州仍可能是設計部門的重要基地。但專家警告，拆分後的英特爾可能無法維持過去的規模和影響力，這或許會對當地就業市場造成一定衝擊。

「兩個規模縮小的公司，未必能延續英特爾的輝煌，」分析人士表示。

對俄勒岡州而言，英特爾的重組可能意味著需要重新評估對高科技產業的依賴。儘管英特爾仍將是當地經濟的重要支柱，但如何應對可能出現的業務縮減或結構變化，將是未來的重大挑戰。

英特爾的重組不僅關乎企業自身的生存策略，也將直接影響俄勒岡的經濟結構和就業市場。