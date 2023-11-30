花錢做了APP卻沒辦法用，波特蘭交通局30萬美元就打水漂！

過去兩年內，波特蘭交通局支付了29.9萬美元給一家總部位於加拿大的軟體開發公司，用於開發一款APP。然而在昨天，在一封信公开信中，交通局官員却承認他們正在取消這份合同，並且無法追回已經支付的了費用。

交通局分部經理瑞納塔·提爾塔表示：「我們已經做出了終止合約的艱難決定…該專案的關鍵環節，该軟體供應商在許多方面無法滿足我們的需求。」波特蘭交通局發言人漢娜·沙弗表示，波特蘭市將無法要回用於開發該應用程式的29.9萬美元。

2017年，波特蘭市在該市西北和中東部區域執行了「交通錢包」(Transportation Wallet)計劃，為選擇步行、騎電單車、騎自行車或使用公共交通而不是開車的居民提供積分和其他 福利。

2021年，波特蘭市決定尋找一家承包商開發一個更易於使用的應用程式來簡化該計劃。在競爭性投標過程中，波特蘭交通局選擇了總部位於加拿大渥太華的軟體開發公司RideShark。該公司的任務是為波特蘭針對此計劃創建一個網站和行動應用程式。

然而，就在今年，合約出現了問題。官員表示，交通局並沒有意識到這款軟體的使用成本會有多高，在盡力嘗試糾正錯誤無果後，決定終止合約。

這次合約的失敗對交通局構成了財務上的重大衝擊。因停車收入減少、燃油稅下降，波特蘭交通局明年本身就面臨3,200萬美元的預算赤字。

這也加深了波特蘭西北停車區和波特蘭交通局之間的隔閡。為資助此計畫的開發，交通局從西北部停車區和中東部停車區分別支取了10萬美元（主要來自這些區域的停車收入）。西北停車區委員會成員托德·扎尼茨表示，「在一個無用的應用程式上浪費10萬美元，這證明波特蘭市對我們的社區資源管理不善。」