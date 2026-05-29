花粉助破案 2022年加拿大浮屍或來自波特蘭

（本報綜述）一名女子2022年被發現漂浮在加拿大溫哥華英吉利灣水面上，身邊有充氣皮划艇、糖果、胰島素和背包，卻沒有任何身份證件。多年來，警方一直不知道她是誰。如今，一項花粉鑑識結果顯示，這名無名女子生命最後一段時間，很可能曾在波特蘭或西雅圖一帶活動。

這起案件發生於2022年9月29日。當時，一艘拖船船員在溫哥華市中心以西的西班牙海灘附近，發現女子漂浮在水中。警方到場後確認，她身上沒有證件，也無法立即查明身份。

多年來，溫哥華警方曾查詢北美失蹤人口資料，並透過國際刑警組織協助調查，但始終沒有找到匹配對象。警方研判，女子約30多歲，具有非洲裔背景，也不排除她從未被正式報案失蹤。

案件最新突破，來自她毛衣上的花粉和蕨類孢子。美國海關與邊境保護局位於芝加哥的實驗室檢測後發現，衣物上的植物痕跡符合太平洋西北城市環境，可能來自波特蘭或西雅圖。更特別的是，檢測幾乎沒有發現加拿大溫哥華地區常見花粉，顯示她可能並非當地居民。

所謂花粉鑑識，就是透過衣物、背包等物品上殘留的花粉，判斷一個人生前可能去過哪些地方。不同地區的植物和花粉組合不一樣，因此這些微小痕跡有時能為懸案提供方向。

溫哥華警方接下來將前往西雅圖展開公開尋人行動，並在西雅圖警察局和波特蘭警察局協助下，向美國西北地區民眾徵集線索。警方希望有人能認出這名女子，或想起2022年前後是否有一名30多歲非洲裔女性在波特蘭、西雅圖或溫哥華之間失聯。

目前，警方尚未公布女子死因，也未說明她為何會出現在英吉利灣。她為什麼帶著充氣皮划艇？為什麼身上有胰島素卻沒有證件？她是否真的來自波特蘭？這些疑問仍待解開。一件毛衣上的花粉，能不能幫這名無名女子找回姓名，也讓她的家人終於知道她去了哪裡？