波特蘭新聞

芬太尼危機嚴重　已入侵校園　 專家認為這已是每個家庭應該談論的話題

　　（本報綜述）大約半年前，美國市面上出現一種新型毒品——“彩虹芬太尼”（Rainbow Fentanyl）。這種合成鴉片類藥物被製作成五顏六色的糖塊，讓年輕人以為這是安全的、可口的食品。尤其在萬聖節快要到來的時候，這種毒品令人更加擔憂。

根據美國美國緝毒局DEA）的說法，“彩虹芬太尼”是犯毒集團特別針對兒童和青少年而設計的。服食過量芬太尼目前是18 45歲美國人死亡的主要原因，因為合成阿片類藥物的死亡人數在兩年內飆升了80%DEA警告說，墨西哥犯毒集團正“以前所未有的速度生產這種彩虹芬太尼，用其殺死美國人。”

　　DEA20192021年所搜獲的芬太尼增加了1,891%因服食過量芬太尼致死的年齡層小至四個月大，大至81 歲。

芬太尼是什麼

　　一種鴉片類止痛藥物，毒性比海洛因強50倍，比嗎啡強100倍。雖然目前還沒有實驗室數據說明“彩虹芬太尼”中芬太尼的含量，但是在DEA繳獲的彩虹芬太尼中已經發現了含有致命劑量的藥丸。

美國緝毒局的人員表示：2毫克的芬太尼就可以殺死一個成年人，“實際上在我們繳獲的芬太尼糖片中，十分之四的藥丸中含有致命劑量的芬太尼。”由於每粒藥丸內的劑量不一致，專家形容這如玩俄羅斯輪盤，如兒童或少年吃中一粒含過量的“彩虹芬太尼”糖，很容易就此喪失了生命

　　早前本地一名學生被母親發現死在家中，母親以為他感到不適吃的是止痛藥，想不到是混有芬太尼藍色藥丸

為何芬太尼會在年輕人中這樣流行，專家認為少年因為好奇、朋輩壓力抄襲別人的行為等，都會去嚐試一些新奇的事物CDC的數字，到12年級，有2/3學生嚐試過喝酒，50%吸食過大麻，每10個有2個吃過需處方的藥物，有些人上癮，有些沒事

專家亦指出，自疫情後，很多年輕人都有心理問題，一項研究認為：

－在2020年，學校關門，學生留家學習時，有一半以上的兒童被成人虐待

－每10名兒童其就有一人表示被身體虐待，功課追不上

－有45%高中生感到不開心和絕望，5人中就有一人企圖自殺過

－吸食毒品，被很多學生認為是解脫方法

芬太尼流行的原因

　芬太尼很多時被製成與其它藥物無異的形態，無味也方便運送而很多學生都是透過社交媒體買來的，毒犯甚至將毒品送上門

彩虹芬太尼在多個州的情況嚴重，包括俄勒岡州，本州有專家認為我們已陷入一個危機，家長們有必需將這話題與家中的兒童和少年一起談論但專家呼籲家長們不要不要採取罰的態度，而是要教，目的是確保子女的安全同時要跟子女講述有關芬太尼的危險，這包括：

－服食過量的後果；

－留意像藥丸的物體，沒有醫生處方而取得的處方藥大多是含芬太尼的；　

不要混合不同的毒品吸食；

－知道那些是吸食過量毒品的反應；包括呼吸緩慢或沒有呼吸；呼氣時會有咕嚕咕嚕、喘氣或打鼾； 涼爽、濕冷的皮膚； 藍色或灰色的嘴唇或指甲

　　專家認為，家長們要經常與孩子提到這問題，同時家中應常備有緊急解毒劑

納洛酮（Narcan