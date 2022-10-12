芬太尼危機嚴重　已入侵校園　 專家認為這已是每個家庭應該談論的話題





（本報綜述）大約半年前，美國市面上出現一種新型毒品——“彩虹芬太尼”（Rainbow Fentanyl）。這種合成鴉片類藥物被製作成五顏六色的糖塊，讓年輕人以為這是安全的、可口的食品。尤其在萬聖節快要到來的時候，這種毒品令人更加擔憂。

根據美國美國緝毒局（DEA）的說法，“彩虹芬太尼”是犯毒集團特別針對兒童和青少年而設計的。服食過量芬太尼目前是18 至45歲美國人死亡的主要原因，因為合成阿片類藥物的死亡人數在兩年內飆升了80%。DEA警告說，墨西哥犯毒集團正“以前所未有的速度生產這種彩虹芬太尼，用其殺死美國人。”

DEA由2019至2021年所搜獲的芬太尼增加了1,891%，因服食過量芬太尼致死的年齡層小至四個月大，大至81 歲。

芬太尼是什麼

一種鴉片類止痛藥物，毒性比海洛因強50倍，比嗎啡強100倍。雖然目前還沒有實驗室數據說明“彩虹芬太尼”中芬太尼的含量，但是在DEA繳獲的彩虹芬太尼中已經發現了含有致命劑量的藥丸。

美國緝毒局的人員表示：2毫克的芬太尼就可以殺死一個成年人，“實際上在我們繳獲的芬太尼糖片中，十分之四的藥丸中含有致命劑量的芬太尼。”由於每粒藥丸內的劑量不一致，專家形容這如玩俄羅斯輪盤，如兒童或少年吃中一粒含過量的“彩虹芬太尼”糖，很容易就此喪失了生命。

早前本地一名學生被母親發現死在家中，母親以為他感到不適吃的是止痛藥，想不到是混有芬太尼的藍色藥丸。

為何芬太尼會在年輕人中這樣流行，專家認為少年因為好奇、朋輩壓力抄襲別人的行為等，都會去嚐試一些新奇的事物。據CDC的數字，到12年級，有2/3學生嚐試過喝酒，50%吸食過大麻，每10個有2個吃過需處方的藥物，有些人上癮，有些沒事。

專家亦指出，自疫情後，很多年輕人都有心理問題，一項研究認為：

－在2020年，學校關門，學生留家學習時，有一半以上的兒童被成人虐待

－每10名兒童其就有一人表示被身體虐待，功課追不上

－有45%高中生感到不開心和絕望，5人中就有一人企圖自殺過

－吸食毒品，被很多學生認為是解脫方法

芬太尼流行的原因

芬太尼很多時被製成與其它藥物無異的形態，無味也方便運送。而很多學生都是透過社交媒體買來的，毒犯甚至將毒品送上門。

彩虹芬太尼在多個州的情況嚴重，包括俄勒岡州，本州有專家認為我們已陷入一個危機，家長們有必需將這話題與家中的兒童和少年一起談論。但專家呼籲家長們不要不要採取罰的態度，而是要教，目的是確保子女的安全。同時要跟子女講述有關芬太尼的危險，這包括：

－服食過量的後果；

－留意像藥丸的物體，沒有醫生處方而取得的處方藥大多是含芬太尼的；

不要混合不同的毒品吸食；

－知道那些是吸食過量毒品的反應；包括呼吸緩慢或沒有呼吸；呼氣時會有咕嚕咕嚕、喘氣或打鼾； 涼爽、濕冷的皮膚； 藍色或灰色的嘴唇或指甲。

專家認為，家長們要經常與孩子提到這問題，同時家中應常備有緊急解毒劑

納洛酮（Narcan）。