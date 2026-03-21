舉報血庫問題遭解僱？波特蘭護士索賠125萬美元

（本報綜述）波特蘭一名資深護士日前提出訴訟，指控其任職25年的醫療機構因她揭露血液供應風險而將其解僱，並要求125萬美元賠償，引發外界對醫療安全與內部管理的關注。

根據3月2日提交的訴狀，居住在Milwaukie的註冊護士珍妮佛·帕克表示，她於去年被Legacy Emanuel Medical Center解僱。院方稱其被辭退原因為「操縱工時紀錄」，但帕克認為，真正原因是她多次向上級反映醫院血液供應存在潛在風險。

訴狀指出，作為一級創傷中心，Legacy Emanuel議員依法必須隨時確保創傷病患能即時取得血液。院方平時將血液儲存在創傷中心附近的「血庫櫃」中，以便快速使用。但自2023年起，該設備因軟體故障無法運作，血液改存於醫院地下室的「血庫」。

院方當時的應變方案為，可在5分鐘內將血液送達創傷中心。然而帕克指出，實際運送時間往往長達約20分鐘，可能延誤緊急治療，並使醫院面臨不符合美國外科醫師學會（ACS）認證標準的風險。

此外，帕克還指控，在血庫櫃恢復運作期間，部分醫療人員將其用於非創傷用途，導致資源被不當使用。她表示，自己曾多次向同事及管理層反映相關問題，亦有其他護士曾就類似情況提出報告，但未獲重視。

訴狀還提到，2024年院方實施新的打卡制度，要求員工必須使用工牌記錄工時，並禁止未經批准加班。帕克表示，自己身為臨床教育人員，工作常涉及院外活動，與新規定存在衝突，儘管她「已盡力配合」，仍遭主管質疑。

根據文件，2025年2月6日的一次會議中，帕克再次提出血庫問題，其主管則同時提及她的打卡紀錄。隔日，院方即對其工時展開調查，並於次月以「試圖最大化薪資並避免因未授權加班受罰」為由將其解僱。

目前該案仍在法院審理中，結果尚未明朗。