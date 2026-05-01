致命腹瀉病毒在美擴散！家長需特別警惕

（本報綜述）一種可能引發嚴重腹瀉的病毒，正引起美國公共衛生部門關注。最新數據顯示，諾若病毒（Rotavirus）在多地出現上升趨勢，部分地區甚至在污水監測中檢測到高濃度，專家提醒，幼童尤其需要提高警覺。

根據監測數據，目前全美已有約90個監測點發現該病毒濃度偏高，主要集中在北加州、德州以及東北部部分地區。加州多個城市，包括舊金山、聖荷西與沙加緬度等地，均出現較高檢測數值。

輪狀病毒具有高度傳染性，主要透過口腔接觸傳播，例如接觸被污染的物體或表面後進食。醫生指出，托兒所、醫院及養老機構等人群密集場所，感染風險相對較高。

感染後常見症狀包括嚴重水樣腹瀉、嘔吐及腹部絞痛，最主要影響5歲以下兒童。若處理不及時，可能導致脫水甚至住院治療。

疾病控制與預防中心指出，在疫苗普及之前，輪狀病毒每年在全球造成數十萬兒童死亡。不過，自2000年代中期疫苗推廣以來，相關死亡人數已大幅下降，估計已挽救數十萬名兒童生命。

然而，近期疫苗政策變動與接種率下降，也引發醫界關切。報導指出，輪狀病毒疫苗曾被移出部分接種建議清單，引發專業團體反對，並透過法律途徑要求恢復。法院目前已暫時阻止相關政策生效。

專家表示，疫苗仍是預防該病毒最有效方式之一，同時建議民眾加強基本防護措施，包括勤洗手、消毒表面，以及避免讓幼童接觸可能受污染的環境。

分析指出，雖然目前尚未出現大規模醫療系統壓力，但病毒濃度上升顯示傳播風險正在增加。隨著兒童群體接種率波動，未來一段時間內，相關疫情發展仍值得持續關注。