胡德山鐵路入選全美年最佳景點

（本報綜述）國際知名旅遊網站Tripadvisor日前公布2025年「旅行者之選」獎項（Traveler’s Choice Awards），胡德河（Hood River）著名的胡德山鐵路（Mt. Hood Railroad）榮登美國最佳旅遊活動之一，成為俄勒岡州旅遊的新亮點。

胡德山鐵路成立已有百年歷史，是一條風景觀光鐵路，以穿越胡德河谷（Hood River Valley）的觀光列車聞名，沿途可欣賞到果園、葡萄園、森林及終年積雪的胡德山美景，被Tripadvisor稱為擁有「明信片般完美的景色」。除了傳統列車遊覽，胡德山鐵路還推出雙人軌道自行車體驗，遊客可沿鐵路踩踏前進，欣賞瀑布、山坡轉角和葡萄園景觀，該體驗開放至10月18日。

胡德山鐵路首席執行官史考特·韋伯斯特表示：“我們非常榮幸獲得Tripadvisor旅行者之選獎。這份榮譽歸功於我們敬業的團隊，他們的努力與熱情讓每位旅客都能在哥倫比亞河峽谷收穫難忘的回憶。我們也感謝分享體驗的遊客們，你們的支持對我們意義重大。”

Tripadvisor總裁克莉絲汀·道爾頓則指出：“能進入全球最佳旅遊活動的前列，代表你們對旅客的影響深遠，讓許多人願意特地上網分享好評。我們希望這份榮譽能持續帶動胡德山鐵路的發展。”

胡德山鐵路還提供電車與火車結合的胡德河谷旅遊行程，沿途停靠全景觀景點、霍普牧場薰衣草農場及胡德山酒莊等景點，讓旅客在輕鬆旅程中欣賞自然與人文風光。

此次入選美國最佳旅遊活動，意味著胡德山鐵路已成為到訪俄勒岡的遊客不可錯過的體驗之一，也為胡德河地區的旅遊業增添了新的吸引力。