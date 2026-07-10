聯邦政府警告刑事起诉俄勒岡選務官員

（本報綜述）美國司法部週二警告俄勒岡州官員，如果州選務負責人明知選民名冊中有非公民，仍允許他們在未來選舉中收到選票並投票，相關選務官員可能面臨刑事責任。

這封長達7頁的信件，是寄給俄勒岡州州務卿托比亞斯·里德的。信中，美國司法部民權司助理部長哈米特·迪隆多次引用聯邦法律，強調非美國公民不得在聯邦選舉中投票。

迪隆在信中表示，任何選務官員，包括州首席選務官，如果明知非公民仍留在州選民登記名冊中，或協助非公民收到並投下選票，都可能承擔刑事責任。司法部要求俄勒岡州在5天內書面回覆，說明州和地方層面將如何確保遵守相關聯邦法律。

不過，這封信並未直接指控俄勒岡州已經違法。據報導，至少另外9個州也在週二收到類似信件。

俄勒岡州州務卿里德週二發表聲明，為俄勒岡選舉制度辯護，稱本州選舉安全、公平。他批評川普政府試圖干預州選舉，卻沒有提出俄勒岡存在大規模選民舞弊的證據。

州務卿表示，自己不會被政治威脅或人為製造的爭議嚇倒。他說，自己的首要任務是確保俄勒岡居民能繼續透過選舉監督政府，而不受華盛頓特區政治人物干預。

這起事件的背景，是俄勒岡曾發生少數非公民被錯誤登記為選民的情況。2024年底至2025年初，俄勒岡駕照和機動車服務部門（DMV）發現，因員工作業錯誤，過去數年間有超過1700名可能不是公民的人，透過俄勒岡自動選民登記制度被錯誤登記。

俄勒岡的自動選民登記制度，是民眾在DMV申請駕照或州身份證時，若符合美國公民資格，就會自動登記為選民。但州官員表示，這批被錯登的人中，真正投過票的只是一小部分，而且其中幾人在投票前已經成為美國公民，因此並未違法。

錯誤曝光後，州務卿辦公室和DMV已更改多項內部流程，以避免類似情況再次發生。包括要求工作人員輸入美國出生證明上的州和縣，並要求主管每天核對身份文件與系統紀錄是否一致。