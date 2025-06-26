聯邦政府放寬伐木禁令　俄勒岡森林未來恐變商品房？

（本報綜述）最近，美國聯邦政府宣布可能取消長達20多年的一項森林保護規定，這項變化可能影響俄勒岡州大批自然森林地，也可能間接導致我們熟悉的登山步道、露營地，甚至是飲用水源的安全受到威脅。

這項原本名為「無路地保護令」（Roadless Rule）的政策，是在2001年頒布的，禁止在全美5900萬英畝的國家森林地上新建道路、伐木或大規模開發。簡單來說，它保護的是那些還沒有被破壞的森林深處，包括俄勒岡的部分森林公園和野生動物棲息地。

但根據最新消息，特朗普政府決定取消這個禁令，理由是「方便撲滅野火」和「推動木材產業」，這代表未來這些原始森林可能會被開發成伐木區、道路，甚至讓開發商覬覦蓋住宅、商業設施。這不僅會破壞自然生態，也可能讓原本免費或低價的戶外活動區域減少，甚至未來水質受到污染的風險也會增加。

與此同時，國會也有另一項提案，原本打算把包括俄勒岡在內的西部州大量聯邦土地拿去出售，理由是「用來蓋更多房子」。雖然這項土地出售的計劃暫時喊停，但不少人擔心，這些「國家資產」未來還是有可能被悄悄賣出。

許多環保團體和民代警告，這樣的政策只會讓森林變成開發商的搖錢樹，最終受害的是普通民眾。俄勒岡州聯邦參議員默克利就表示：「我們不能為了讓富人減稅，去犧牲我們的公有土地。」

對於生活在俄勒岡的我們來說，這些變化看似遙遠，其實關係密切。這些森林不只是旅遊景點，也是保護空氣、水源、生物多樣性的關鍵。如果真的被砍光、建路、賣地，不但破壞自然風景，也會讓下一代失去親近自然的機會。

目前，反對聲浪已讓部分政策暫停，但許多保護條文仍岌岌可危。未來幾週將是關鍵期，這些決定會影響我們如何與大自然共處，也將左右俄勒岡州未來的生態與生活品質。