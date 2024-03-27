聯邦助學金計算出錯  數十萬學生申請需重算

(綜合報道)教育部3月22日證實，本月寄發給各大學的數十萬份聯邦助學金申請（FAFSA）表，因計算公式有誤，需要重新處理。教育部在這次聯邦助學金改革中混亂不斷，最新的失誤猶如雪上加霜，恐會進一步影響高中畢業生今年報考大學。

此次延誤源於教育部在去年12月推出新的家庭收入計算方法，沒準確考慮通貨膨脹的因素。

教育部發文表示，該部門至今已收到約600萬份學生申請，其中150萬宗個案處理後已經送交各家大學，以便校方確定對學生的資助標準，但當中超過20萬份表格的數據有誤，需要重新計算。聲明強調，導致這輪錯誤的原因已經糾正，影響範圍僅限於3月21日前送交各家大學的申請，部門在未來數周將「繼續提供大量學生信息」。

全國學生經濟援助管理員協會主席德拉格批評，學生援助審理不斷延期，只會導致家庭貧困等弱勢學生受損。這次再度延期也令大學陷入困境，無法按照計劃儘快發放援助。德拉格質疑，失誤的原因在於政府，不應讓家境清貧的學生承擔後果。

按照正常情況，申請聯邦學生援助的家庭，每年10月1日提供資料後，相隔不久大學便會開始利用這些數據，評估不同學生可得的經濟援助，然後申請人再比較各大學開出的條件，決定子女報讀的選擇。每年選校截止日期通常定在5月1日，今年因聯邦助學金申請一再延誤，許多院校已將時間推遲到6月。

2020年，國會提出要求後，教育部簡化了申請表格的內容，但過程並不順利，導致在校學生要到2024年第1周，才可填寫整份文件，而且到了本月初，部門再發現新表格沒有考慮通脹因素，導致無法準確計算學生家庭的財政情況。