聯邦免費報稅系統取消了！ 2026年如何免費報稅？

（本報綜述）國稅局IRS原本提供的聯邦免費線上報稅系統IRSDirectFile已確定在2026年報稅季取消。該系統在2025年曾有近30萬人使用，不少納稅人因此擔心今年是否必須付費才能完成聯邦報稅。實際上，免費報稅的選項仍然存在，但各有條件限制，是否符合資格，取決於個人的報稅情況與收入結構。

隨著4月15日聯邦報稅截止日逼近，納稅人開始整理報稅文件。以下是本報整理的目前仍可使用的幾種免費聯邦報稅方式。需要您注意的是，本文信息不構成專業的稅務咨詢和建議，請供您參考。

IRS Free File是由國稅局與多家私人報稅軟體公司合作推出的線上服務，系統會自動計算稅額，對多數一般上班族來說操作相對友善。部分平台可同時協助準備州稅，但州稅不一定免費。這項服務的限制是調整後總收入不超過84000美元。

另一種選擇是IRS Free File Fillable Forms，這是一套可線上填寫的電子表格，所有收入與稅額計算都必須自行完成，較適合熟悉報稅流程的民眾。這項服務不設收入門檻，但僅限聯邦稅，不能用來申報州稅。

Mil Tax則專為軍人族群設計，提供免費報稅軟體及一對一稅務專家協助，適用對象包括現役軍人、符合資格的家屬、遺屬以及近期退伍軍人。

Free Tax USA主打不論報稅情況多複雜，聯邦報稅一律免費。不過若要同時申報州稅，需支付1599美元的費用。

Turbo Tax提供適用於報稅情況較單純者的免費方案，官方表示約三分之一的納稅人可符合資格。一旦涉及較複雜的收入來源或扣抵項目，聯邦與州稅都需付費。

H&R Block同樣提供針對簡單報稅族群的免費方案，估計超過一半的納稅人符合資格。但若報稅內容較為複雜，聯邦與州稅都會產生費用。

Tax Slayer的SimplyFree方案也僅適用於簡單報稅情況，一旦涉及額外表格或特殊收入項目，便需付費才能完成申報。

至於州稅方面，俄勒岡州納稅人仍可使用Direct File Oregon這項州政府推出的電子報稅系統。該計劃已運作兩年，2025年約有14000人使用，可作為申報俄勒岡州稅的免費管道之一。