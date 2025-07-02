聚會秒變屠戮場 16歲少年連開25槍傷4人

（本報綜述）波特蘭東南區一場原本歡慶畢業的派對，短短幾秒鐘就變成了槍林彈雨的恐怖現場。警方指控16歲少年胡安·塞哈-莫拉萊斯（Juan Ceja-Morales）在派對上連開約25槍，造成四人受傷，場面宛如屠戮場，令超過百名在場賓客驚恐尖叫逃命。

槍擊發生在6月27日晚間約9點45分，地點位於東南148大道和Stark街的一處聚會場地內。受害者包括一名15歲男孩、一名23歲男子、一名32歲男子和一名40歲女子，四人均被子彈擊中送醫治療。

警方指出，嫌犯開槍後迅速逃離現場，約一小時後在距離案發地15個街區外的東南160大道與東Burnside街一處儲物棚內被發現並逮捕。

目前，塞哈-莫拉萊斯被控四項二級謀殺未遂罪、一級攻擊罪、非法持有槍枝罪、非法使用武器罪以及魯莽危害罪。

對於這起驚悚槍擊，執法人員仍在調查動機，尚不清楚嫌犯是否認識現場任何賓客。初步聽證會上，行兇的少年保持沉默，由辯護律師陪同出席。在庭審中，嫌犯母親含淚表示，兒子平常都在家照顧年幼的妹妹，「他一直是個顧家的孩子」。

最終，法院裁定少年須繼續被關押在青少年拘留中心，下一場聽證會將於7月10日舉行。

這起案件是波特蘭在短短12小時內發生的四起槍擊之一。

第二起槍擊發生在28日凌晨1點，地點位於東北Lombard街7100街區。一名男子在便利商店停車場遭人開槍，子彈擊中其下顎。當警方趕到時，傷者意識清醒但無法開口說話，目前仍在接受治療，嫌犯已逃離現場。

約15分鐘後，警方接獲報案，指一名嫌犯在東南Washington 街與第6大道用槍托毆打一名25歲男子。這起事件未傳出槍擊，警方尚未透露是否有人被逮捕。

28日凌晨4點15分，警方又接到報案，指北Maryland大道5300街區發生槍擊。一名男子腿部多處中彈，緊急送醫後情況穩定，現場並未有人被拘留。

除四起槍枝暴力事件外，波特蘭警方還處理了其他多起嚴重事件。27日晚間，在北Argyle路8500街區，一名男子行為失控，在公寓內放水淹屋並將多把刀掛在窗邊。警方到場後，男子失去反應，送醫不治，目前死因仍在調查中。

週六凌晨12點30分，東南117大道與Stark街一名警探在紅燈等候時，遭一輛涉嫌盜竊的2011年吉普車追撞。肇事駕駛為37歲班德市男子納森·約翰·弗萊徹，被控酒駕、危險駕駛與多項罪名，幸未造成人員重傷。