聖約翰橋下懸案破！33年前遺骸確認身分

（本報綜述）三十多年前，工人在波特蘭北區聖約翰橋（St. John’s）下方清理灌木時，意外發現一具已完全白骨化的人類遺骸。當時警方與州驗屍官展開調查，卻因線索不足多年未破。直到2025年10月，隨著基因譜系技術的進步，這起懸案終於有了結論。

州警察局於週一宣布，遺骸確認屬於布萊恩特‧愛德華‧迪恩（Bryant Edward Deane），推測他身亡時年約39歲。警方表示，迪恩的遺體被發現時身穿紅棕色絨裡夾克、深色牛仔褲、MacGregor品牌短靴及灰棕色棉手套，顯示死亡時可能正值冬季。

根據當年驗屍官的初步分析，死者應為一名約50歲、身高約5英尺2至5英尺5英寸（約157至165公分）的白人男性。骨骼顯示左側有多處骨折與退化性關節變化，研判可能是從橋上墜落，或遭車輛撞擊後被拋下橋面。此外，兩腿長度不一，顯示死者生前走路時帶有跛行。專家推估遺體發現時已死亡約一年。

由於缺乏身分線索，案件多年未有進展。直到科技進步使得「基因比對」成為破案關鍵。2011年，驗屍官辦公室首次將該遺骸資料上傳至全國失蹤與無名遺骸系統，但當時未找到任何DNA比對結果。今年10月，比對結果確認死者即為布萊恩特‧愛德華‧迪恩。當局指出，其死因與死亡方式仍未能確定。

俄勒岡州驗屍官辦公室法醫人類學家海莉‧科洛德表示：「這起案件懸而未決長達33年。迪恩的父母分別於2017年與2019年過世，終其一生都不知道兒子的下落。他們在墓碑上為他留下一個空位，現在他終於可以與家人長眠同處。」