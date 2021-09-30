老城/華埠露宿者問題失控 政府管不了 蘭蘇園包受困擾





（本報綜述）在波特蘭市的老城/華埠，露宿者問題嚴重已不是新事，區內的商戶一路以來均受到困擾，更有無法在區內經營下去而被迫遷離。而區內的中國蘇州花園－蘭蘇園更不能幸免，一個能每星期吸引數千遊人到來參觀的旅遊景點，也開始守不住了！

因疫情而關閉的一段時間內，露宿者已霸佔了蘭蘇園周圍的行人路，在重開之前，蘭蘇園花了很大的努力，將花園的周圍進行大清潔，為露宿者另作安排，並僱用保安公司來維持園外的整潔和安全，希望讓遊客放心到來參觀。

但在過去幾個月，老城/華埠區的治安惡化，出現多宗傷人和開槍事件，更有遊客在光天化日下被槍殺。這嚴重影響到整區商戶的生意，這當然包括蘭蘇園。

蘭蘇園的總監伊麗莎白．奈怡（Elizabeth Nye）表示，她們已不能保證蘭蘇園及員工和義工的安全。上周伊麗莎白．奈怡向公眾發公開電郵，向外間求助，希望獲得關注。

她提到，有員工在上班途中受到襲擊，露宿者曾多次企圖破壞入口的門鎖進入園內，也有露宿者在開園期間闖入園內，最後更跳入花園的湖水。近期的一宗開槍事件就發生在花園外，有人中槍身亡。對一個文化機構來說，這實在是超出其可以應對的範圍，為了保護員工和義工們，花園外聘保安人員，與其他機構合作經常清理花園的周圍，派出員工與使用公車系統的員工同行等措施。

因為安全問題，近日蘭蘇園在開園期間更要整天關著門，向入場遊客作特別安排。

根據蘭蘇園的紀錄，由5月到9月23日期間，一共發生了265宗事件，除了上述的情況外，還包括毒品、傷人、言語暴力、火燒帳篷…..等等。

據了解，波特蘭市政府每星期都跟區內的商戶和機構舉行例會，討論該區的問題，所以市政府當然知道發生什麼事情，但市政府卻未有採取行動來應對，市政府表示，他們只能集中處理一些馬上能解決的問題。有政府官員甚至表示，這些都不是新鮮的問題，是大家都知道的問題，除非你有解決的良方，否則不用到來投訴。

伊麗莎白．奈怡無奈的表示，她沒有解決問題的良方，她只是一個非營利機構的負責人，而處理這些問題和保障市民的安全，應該是政府的責任。

蘭蘇園被形容為現代都市中一片來自遙遠古代的綠洲，坐落在鬧市中寧靜的一角。這兩年，蘭蘇園飽受疫情、示威暴力、槍枝暴力和露宿者的困擾，更一度關園避疫，令到收入大幅下降外，還要花額外的開支來應付這一切的問題。

讀者如有意幫助和支持這一座波特蘭市唯一展示中國文化的傳統式蘇州花園，請到蘭蘇園的網站https://shop.lansugarden.org/donation.aspx捐助，協助他們渡過難關。