義大利男子在俄勒岡食物券詐欺被判監禁兩年

（本報綜述）聯邦檢方指出，一名居住在俄勒岡州的義大利籍男子喬凡尼·斯皮雷亞（Giovanni Spirea）因參與跨州竊取食物券（SNAP）福利的犯罪集團，被判處聯邦監禁兩年，另須三年監管釋放期，並支付近6萬2千美元的賠償金。

根據俄勒岡州聯邦檢察官辦公室資料，斯皮雷亞與同夥自2023年8月起至2024年10月間，利用電子「竊讀器」竊取受益人電子福利轉帳卡（EBT Card）的資料，複製偽卡後在俄勒岡、華盛頓與加州的多家商店購買不易腐壞商品，包括嬰兒配方奶粉與能量飲料等，再將物品轉移至俄勒岡與華盛頓的倉庫儲存，之後運往加州黑市販售。

調查顯示，該犯罪集團共購買超過12萬磅（約5.4萬公斤）商品，總價值逾240萬美元。斯皮雷亞與16名共犯去年10月被聯邦大陪審團起訴，罪名包括「共謀詐欺美國政府」與「非法使用金融存取設備」。他於今年7月30日對前者罪名認罪。

波特蘭警察局長戴伊表示：「竊取原本應發給弱勢家庭的福利資金，是極為嚴重的犯罪。我們將持續追究那些濫用公共資源牟利者的責任。」

聯邦檢察官史考特·布拉德福德強調，保護食物券等公共福利計劃不僅是維護資金安全，更關乎對民眾信任的維護。「這次的判刑應成為警示，讓任何圖謀從美國家庭與政府手中牟利的人三思而行。」

該案由多個聯邦、州與地方執法單位共同偵辦，成為近年俄勒岡州涉及公共援助詐欺的最大案件之一。